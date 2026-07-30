Mỹ khôi phục tấn công Iran sau tuyên bố của ông Trump

Một chiến đấu cơ của Mỹ trên bầu trời Trung Đông ẢNH: CENTCOM

Đài CNN ngày 30.7 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay quân đội nước này vừa phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giáng một đòn "rất mạnh" vào nước này.

Viết trên X, CENTCOM cho biết Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran lúc 20 giờ ngày 29.7 (giờ ET, 7 giờ ngày 30.7 tại VN).

"Các cuộc tấn công này là phản ứng mạnh mẽ đối với các nỗ lực tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông ngày hôm qua", theo thông báo.

Theo Đài Press TV, vào rạng sáng 30.7 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở một số địa điểm phía nam Iran sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới vào nước này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía lực lượng Mỹ trong khu vực. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn được 5 tên lửa.

Sau đợt tấn công của Iran, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đánh dấu sự chấm dứt khoảng lặng ngắn ngủi của cuộc xung đột trong lúc ông tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

"Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran vì đến lượt chúng ta phải làm vậy. Iran biết điều đó sắp xảy ra", ông nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục hôm 29.7.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Iran cho hay 4 thành viên IRGC đã thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại Iraq vào rạng sáng 29.7.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, theo Lực lượng Huy động nhân dân (PMF), nhóm các lực lượng dân quân liên kết với Iran. Chính phủ Iraq chưa bình luận về diễn biến trên.

Iran không chấp nhận kế hoạch của Oman về quản lý eo biển Hormuz

Liên quan việc vận tải hàng hải ở Trung Đông, lưu lượng tàu thuyền đi qua hai điểm nghẽn trong khu vực vẫn giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran cũng như các mối đe dọa đối với hoạt động thương mại trong khu vực.

Dữ liệu của trang MarineTraffic cho thấy ít nhất 14 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ, giữa lúc xung đột Mỹ - Iran đang diễn ra. Trước xung đột, lưu lượng tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz trung bình khoảng 120 lượt mỗi ngày.

Xa hơn về phía tây, ít nhất 37 tàu thương mại đã đi qua eo biển Bab al-Mandeb trong cùng khoảng thời gian trên. Trong số đó, 19 tàu đã vào biển Đỏ, bao gồm 14 tàu chở hàng và 5 tàu chở dầu, trong khi 18 tàu khác đi ra vịnh Aden, gồm 13 tàu chở hàng và 5 tàu chở dầu.