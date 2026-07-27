Giá dầu giảm sau khi ông Trump tạo 'không gian' để Iran đàm phán

Một tàu dầu tại cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ẢNH: AP

Đài CNN ngày 27.7 đưa tin giá dầu giảm hơn 5%, sau khi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran lần đầu lắng xuống sau 2 tuần, dù tình hình tại vùng Vịnh còn diễn biến phức tạp.

Dầu thô Brent giảm khoảng 5,7% xuống còn khoảng 91,30 USD/thùng. Dầu thô Mỹ giảm khoảng 5,4% xuống còn 84,43 USD/thùng.

Trước đó, xung đột tái diễn giữa Mỹ và Iran trong 2 tuần qua làm chậm lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu cung cấp toàn cầu. Iran và Oman đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc kiểm soát eo biển, theo Bộ Ngoại giao Iran.

Tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ gần đó là eo biển Bab al-Mandeb hiện đã bị lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn phong tỏa. Khoảng 5 triệu thùng dầu của Ả Rập Xê Út được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày.

Giá xăng đã tăng nhẹ do việc đóng cửa eo biển Hormuz ảnh hưởng hoạt động thương mại dầu mỏ. Giá trung bình một gallon xăng tại Mỹ đã đạt 4,11 USD vào cuối tuần qua, tăng khoảng 11 cent so với tuần trước đó và tăng 38% kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo "không gian" cho các cuộc đàm phán phát triển sau khi các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh trong vài ngày qua.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Waltz dường như cũng thừa nhận rằng "nhiều kho dự trữ đã cạn kiệt", dù ông khẳng định Mỹ vẫn có "mọi thứ cần thiết" để tiếp tục chiến dịch quân sự.

Theo các nguồn thạo tin, giới chức Mỹ đã thảo luận về khả năng leo thang xung đột quy mô lớn, nhưng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã bày tỏ lo ngại về lượng vũ khí mà Mỹ sẽ cần.

Một quan chức cấp cao của Iran ngày 26.7 cho hay Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công của mình nếu Mỹ cũng có động thái tương tự, theo Reuters.