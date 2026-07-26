Lý do Mỹ tạm hoãn leo thang tấn công mạnh nhằm vào Iran

Binh sĩ Mỹ bảo dưỡng hệ thống phòng không tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Trung Đông trong hình ảnh đưa ra hôm 1.6 ẢNH: AFP

Tờ The New York Times ngày 26.7 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm gác lại, ít nhất là hiện tại, kế hoạch leo thang mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự chống lại Iran, do lo ngại điều đó có thể làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa Patriot và các loại vũ khí phòng không khác vốn đã suy giảm của Lầu Năm Góc ở Trung Đông.

Theo giới chức Mỹ, mối đe dọa đối với kho dự trữ tên lửa đánh chặn là một trong nhiều yếu tố khiến việc khôi phục các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trở thành điều vô cùng rủi ro.

Ông Trump và các trợ lý hàng đầu còn lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến leo thang ở Trung Đông, sự xa lánh từ các đồng minh chủ chốt ở vùng Vịnh vốn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Iran, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng và người tị nạn ngày càng trầm trọng.

Diễn biến mới nhất diễn ra sau cuộc gặp hôm 24.7 giữa Tổng thống Trump với các cố vấn hàng đầu và các thành viên cấp cao trong nội các, theo các nguồn thạo tin.

Các cuộc thảo luận kín tập trung vào việc Lầu Năm Góc đang dần mất đi số lượng tên lửa đánh chặn Patriot và các hệ thống phòng không khác, cũng như các vấn đề liên quan chiến dịch quân sự.

Ba binh sĩ Mỹ tại Jordan đã thiệt mạng hôm 17.7 khi một tên lửa đạn đạo lọt qua hệ thống phòng không của Mỹ trong lúc đối phó loạt tên lửa và máy bay không người lái của Iran, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã cảnh báo rằng việc nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran là khả thi nhưng sẽ làm cạn kiệt một cách nguy hiểm các tên lửa đánh chặn sẵn có của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, theo vị quan chức.

Phát ngôn viên của tướng Caine từ chối bình luận về thông tin trên.

Xung đột giữa Mỹ và Iran hôm 25.7 dường như lần đầu lắng xuống sau hai tuần, nhưng căng thẳng vẫn ở mức cao khi giao tranh bùng phát giữa lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Sau 13 đêm liên tiếp tấn công Iran, lực lượng Mỹ không thông báo bất kỳ cuộc tấn công nào trong đêm 25.7.

Hôm 24.7, Tổng thống Trump ám chỉ rằng quân đội sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công mạnh hơn nếu được lệnh, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề Iran bằng giải pháp ngoại giao.