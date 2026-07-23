Ngoại trưởng Iran kể lại thời khắc sinh tử khi Mỹ - Israel tấn công

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút với nhà báo Javad Moghouei của Iran được phát hôm 19.7, Ngoại trưởng Abbas Araghchi kể lại khoảnh khắc hoang mang, hỗn loạn sau đợt tấn công mở màn của Mỹ và Israel ngày 28.2, theo tờ The Jerusalem Post ngày 23.7.

Ông Aragchi cho biết vào buổi sáng xảy ra vụ tấn công, ông đang ở trong khu nhà của Lãnh tụ tối cao khi đó là ông Ali Khamenei cùng Chánh văn phòng lãnh tụ Ali Hejazi. "Lúc đó là 9 giờ và chúng tôi đang hoàn tất một báo cáo về quá trình đàm phán. Tôi đã đến phần miêu tả không khí sặc mùi thời chiến thì bất thình lình vụ tấn công xảy ra", vị ngoại trưởng kể lại.

Vụ nổ làm sập những thanh xà ngang trên trần và căn phòng ngổn ngang vụn gỗ. Bên ngoài sảnh, mọi thứ đều đổ nát.

Ngoại trưởng Iran được lực lượng cận vệ sơ tán ngay lập tức. "Nhân viên an ninh nhanh chóng kéo tay tôi và nói tôi phải rời đi vì các cuộc tấn công có thể còn tiếp diễn", ông nói. Vị ngoại trưởng được một viên an ninh trẻ tuổi dẫn ra một chiếc xe dân sự và chở thẳng đến Bộ Ngoại giao.

Khói bốc lên từ khu nhà của Lãnh tụ tối cao Iran ngày 28.2 ẢNH: REUTERS

Lỗ hổng an ninh

Theo ông Araghchi, tình báo Israel có thể đã nắm được chính xác thông tin di chuyển của giới lãnh đạo Iran nhờ nội gián trong lực lượng an ninh.

"Với sự trùng hợp này, bối cảnh này, và thực tế là việc vụ tấn công xảy ra vào lúc 9 giờ 30 sáng, thì tôi không cho rằng Israel đã nhờ vào yếu tố công nghệ hay nhân tạo. Tôi thật sự không biết phải lý giải điều này thế nào", ông Araghchi bày tỏ.

Ngoại trưởng hé lộ rằng cơ quan điều tra nước này đang tìm hiểu khả năng đối phương đã cài cắm gián điệp trong bộ máy an ninh Iran.

"Tôi tin rằng lỗ hổng an ninh này không chỉ là việc xâm nhập và đánh cắp dữ liệu. Đôi khi nó còn ảnh hưởng đến định hướng việc ra quyết định và tệ hơn là ảnh hưởng và định hình môi trường tâm lý của chúng ta", ông Araghchi giải thích.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran ngày 3.7 ẢNH: REUTERS

Mặt dù vậy, nhà ngoại giao cho biết Iran đã chuẩn bị trước kịch bản phản ứng cho những tình huống khẩn cấp. Ông cũng nói rằng các lãnh đạo Iran đã từ bỏ văn phòng làm việc thông thường sau vụ tấn công để chuyển sang những địa điểm thay thế an toàn hơn gần đó.

"Tôi không biết chúng thật sự an toàn đến đâu nhưng rốt cuộc thì không có nơi nào an toàn cả. Ngoại trừ đường hầm, không có nơi nào an toàn", ông Araghchi khẳng định. Dù vậy, vị ngoại trưởng thừa nhận các hầm ngầm cũng có những hạn chế lớn. "Nếu bạn vào đó, bạn phải ở lại vài ngày. Bạn không thể vào trong và trở ra nhanh chóng. Do đó, bạn không thể ra ngoài ngay nếu có việc ở bên ngoài", ông Araghchi giải thích.

Ngoại trưởng Iran còn cho biết đôi khi ông nói với đội cận vệ của mình không cần phải hộ tống quá sát sao bởi "nếu họ muốn phóng một quả tên lửa thì các cậu không thể làm gì được. Các cậu có thể chết không vì lý do gì cả".

Ngoại trưởng Iran vẫn chưa gặp được tân Lãnh tụ tối cao

Chưa từng gặp lãnh tụ mới

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi cho biết đã thực hiện nỗ lực ngoại giao quyết liệt nhằm ngăn chặn chiến sự lan rộng ra mặt trận mới.

Mặt khác, ông cũng thừa nhận rằng chưa từng gặp tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Ali Khamenei. " Tôi chưa từng gặp ông ấy. Tôi chưa nhìn thấy ông ấy trong suốt thời gian qua. Tôi không nghĩ là có ai nhìn thấy ông ấy ngoại trừ một hay một số ít người", ông Araghchi nói.

Mặt khác, ông Araghchi cũng bày tỏ tiếc nuối về những mất mát mà đáng lẽ có thể tránh được nếu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn sớm hơn 10 ngày. "Chúng ta đã mất Ali Larijani, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao; Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib; Mohammad Asadollahi và khu phức hợp sản xuất thép Foolad Mobarakeh", nhà ngoại giao nói.

Về tình hình đàm phán, ông Araghchi đánh giá: "Theo quan điểm của tôi, chúng ta đã đạt được những thành tựu chiến lược trong 2 tuần đầu của chiến tranh. Điều đó có nghĩa là nhận ra rằng Cộng hòa Hồi giáo không thể bị khuất phục. Nói cách khác, họ [Israel] không đạt được bất kỳ mục tiêu nào".