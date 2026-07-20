Ngoại trưởng Iran đến nay vẫn chưa gặp Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Trả lời Hãng tin Mehr ngày 19.7, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết chỉ "một số rất ít người" đã gặp ông Mojtaba Khamenei kể từ khi ông giữ cương vị Lãnh tụ tối cao Iran, sau khi cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28.2.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17.2.2026

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Phát biểu này làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán, trong bối cảnh ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai suốt nhiều tháng kể từ khi chiến sự giữa Iran với Mỹ - Israel bùng phát. Sự vắng mặt kéo dài khiến dư luận đặt câu hỏi khi nào Lãnh tụ tối cao mới của Iran sẽ lần đầu ra mắt công chúng, theo The Times of Israel.

Ông Araghchi cũng cho biết các lỗ hổng an ninh liên quan vụ ám sát cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Arabiya, Ngoại trưởng Iran nói cuộc tấn công vào dinh thự của ông Ali Khamenei ở giai đoạn đầu chiến sự có thể xảy ra vì những người đứng sau nắm rõ lịch trình hằng ngày của ông, cũng như thời điểm diễn ra các cuộc họp cấp cao.

"Họ biết rằng Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei có mặt tại văn phòng mỗi sáng. Theo tôi hiểu, cuộc họp tại trung tâm chỉ huy cũng đang diễn ra cách đó 2 hoặc 3 tòa nhà, và họ đã chọn đúng thời điểm đó. Cuộc họp của Bộ Tình báo cũng đang diễn ra vào lúc ấy", ông Araghchi nói.

Theo kênh truyền hình i24NEWS English, ông Mojtaba Khamenei dự kiến tiếp tục tránh xuất hiện công khai trong thời gian Iran còn giao tranh với Mỹ. Một số nguồn tin cho rằng ông đang hồi phục sau khi bị thương trong một cuộc không kích. Ông cũng vắng mặt trong các lễ tang của cha mình được tổ chức hồi đầu tháng 7 tại Iran và Iraq.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột, bao gồm lực lượng quân sự và nhiều chỉ huy cấp cao. Ông Trump cũng tuyên bố "những lãnh đạo giỏi nhất" của Iran đã bị tiêu diệt. Đề cập đến ông Mojtaba Khamenei, Tổng thống Mỹ nói: "Con trai ông ta gần như đã mất hết rồi".

Ngày 19.7, ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ đang giáng đòn "rất mạnh" vào Iran để tưởng nhớ các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong những ngày gần đây. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng nước này đã mở thêm một đợt tấn công nhằm vào Iran, đánh dấu đêm không kích thứ 9 liên tiếp.

Trước đó một ngày, một tuyên bố bằng văn bản được cho là của ông Mojtaba Khamenei đã được đọc trên truyền hình nhà nước Iran, theo Al Jazeera. Trong tuyên bố, Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận "những bài học không thể nào quên" từ Tehran và các đối tác khu vực, đồng thời cáo buộc Washington liên tục vi phạm bản ghi nhớ giữa 2 nước.

Ông Mojtaba Khamenei kêu gọi người dân Iran tin tưởng vào chính quyền trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước, đồng thời duy trì sự "cảnh giác" và "tích cực" khi chiến sự tiếp diễn.