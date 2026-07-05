3 con trai cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei xuất hiện tại lễ tang

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay 5.7 chiếu cảnh 3 người con trai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là các ông Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei cầu nguyện phía sau những chiếc quan tài được đặt trong sân của khu phức hợp tôn giáo Imam Khomeini Grand Mosalla ở thủ đô Tehran, theo Reuters.

Tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong ngày thứ hai tại khu phức hợp tôn giáo Imam Khomeini Grand Mosalla ở thủ đô Tehran ngày 5.7

Ảnh: AFP

Sau một ngày được quàn bên trong tòa nhà để các lãnh đạo cấp cao của Iran và các quan chức nước ngoài đến viếng, quan tài của ông Khamenei đã được đưa ra ngoài trời vào ngày 4.7 dưới lớp kính, cùng với quan tài của con gái, con rể, con dâu và cháu gái 14 tháng tuổi của ông.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin công khai hay hình ảnh nào được công bố về ông Mojtaba Khamenei, người được cho là đã bị thương khi Israel và Mỹ cùng ném bom các mục tiêu Iran vào đầu cuộc xung đột.

Khuôn mặt của ông Mojtaba Khamenei bị biến dạng và ông bị thương nặng ở một hoặc cả hai chân, theo những người thân cận với ông nói với Reuters.

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Cũng trong hôm nay 5.7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf đã cầu nguyện phía sau các quan tài.

Nhiều người Iran đã đổ xô đến Imam Khomeini Grand Mosalla suốt đêm. Mạng lưới đường sắt đô thị Iran cho hay đã ghi nhận 7 triệu lượt đi lại từ cuối ngày 4.7 đến sáng 5.7 khi người dân đổ về trung tâm Tehran.

Giới chức Iran cho hay sau cuộc rước quy mô lớn ở trung tâm Tehran vào ngày 6.7, thi hài ông Khamenei sẽ được đưa đến thành phố Qom để làm lễ vào ngày 7.7.

Từ đó, quan tài sẽ được đưa đến Iraq để làm lễ tại các thành phố linh thiêng của người Hồi giáo Shi'ite là Najaf và Kerbala vào ngày 8.7. Đến ngày 9.7, quan tài sẽ được đưa trở lại Iran và sẽ được chôn cất.

Chính quyền Iran dự định huy động hàng triệu người tham gia các cuộc tuần hành lớn trong những ngày tới, cung cấp phương tiện đi lại, thức ăn và chỗ ở.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với trang tin Axios rằng các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng trong một tuần vì các sự kiện xung quanh lễ tang.