Iran bắt đầu quốc tang cố lãnh tụ, ông Trump lên tiếng

Chính phủ Iran dự kiến hơn 10 triệu người dân nước này đổ về thủ đô để tiễn đưa cố lãnh tụ, như đã từng diễn ra trong tang lễ của người tiền nhiệm là cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini năm 1989.

AP dẫn lời các nhà phân tích cho hay sự góp mặt đông đảo của người dân sẽ mang đến sự ủng hộ cho chính quyền Tehran, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang tìm cách tận dụng lợi thế kiểm soát eo biển Hormuz trên bàn đàm phán với Mỹ. Al Jazeera đưa tin đại diện hơn 100 nước cũng có mặt tại lễ tang.

Người dân Iran tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ở Tehran ngày 4.7 Ảnh: Reuters

Việc Iran chọn ngày 4.7, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc, để bắt đầu lễ quốc tang đã thu hút sự chú ý của giới quan sát, dù giới hữu trách không thừa nhận cố ý chọn ngày này.

Phát biểu tại sự kiện mừng 250 năm quốc khánh ở tượng đài Mount Rushmore thuộc bang Nam Dakota, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước Mỹ đã giáng đòn nặng nề vào Iran. "Họ vô cùng muốn dàn xếp xong (một thỏa thuận). Chúng tôi cho họ một tuần để tổ chức lễ tang", ông Trump nói.

Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo eo biển Hormuz không phải là địa điểm để các thế lực ngoài khu vực phô diễn sức mạnh quân sự, theo Al Jazeera. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Anh và Pháp bày tỏ sẵn sàng ủng hộ hoạt động tự do đi lại tại eo biển.

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng đưa ra bình luận về thông tin do tờ The New York Times đăng tải với nội dung các quan chức Mỹ từng lo ngại Israel có thể ám sát Trưởng đoàn đàm phán Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, hoặc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo văn phòng này, đây là thông tin bịa đặt. Washington chưa phản hồi về thông tin này.