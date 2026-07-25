Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên hỗ trợ Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không hỗ trợ Iran, theo Reuters.

"Chủ tịch Tập, tại cuộc gặp gần đây của chúng tôi tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ không gửi hoặc bán vũ khí cho Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bất kỳ trường hợp nào - và tuyên bố đó bao gồm các công ty Trung Quốc", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông tin tưởng Nga và Trung Quốc sẽ không hỗ trợ Iran, nhưng cũng cảnh báo về hậu quả xấu nếu họ làm vậy ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ còn viết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra cam kết tương tự với ông, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nga và Trung Quốc sẽ không tham gia vào xung đột Iran.

"Nếu họ làm vậy, đó sẽ là chuyện rất tồi tệ cho họ. Chắc chắn không có lợi cho họ", ông Trump viết.

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự tin tưởng đối với hai nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc. "Tôi không có thông tin họ có đang hỗ trợ [Iran]. Tôi nghĩ là tôi tin tưởng họ", ông Trump nói.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trả lời tại phiên điều trần trước quốc hội rằng Nga và Trung Quốc đã liên quan xung đột theo những cách mà ông sẽ không nêu rõ.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump. Trong một thông tin liên quan, Reuters dẫn các nguồn tin Pakistan cho hay nước này đang tìm kiếm những con đường mới nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran, sau một động thái thúc đẩy từ Trung Quốc.

Những thảo luận đã diễn ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đến Islamabad (Pakistan) trong tuần này, chuyến thứ hai trong vòng 10 ngày.

Cả Pakistan và Trung Quốc đều hưởng lợi ích kinh tế trong việc tìm ra giải pháp ngoại giao để mở lại các tuyến thương mại chủ chốt tại Trung Đông, mà hiện đang bị ảnh hưởng do chiến sự.

Theo các nguồn tin của Reuters, Ngoại trưởng Iran Ishaq Dar cũng đã thảo luận với các quan chức Trung Quốc về nỗ lực mới tại Trung Đông khi ông thăm Trung Quốc vào tuần trước.

Một quan chức chính phủ Pakistan cho biết: "Trung Quốc không hài lòng vì các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh khác và việc đóng cửa eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến lợi ích của họ". Sự gián đoạn ở biển Đỏ sẽ ảnh hưởng đến một tuyến đường thương mại quan trọng khác mà Bắc Kinh phụ thuộc vào.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực hòa giải của Pakistan và các bên khác". Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục "đóng vai trò tích cực trong việc khôi phục hòa bình và ổn định ở khu vực vịnh Trung Đông càng sớm càng tốt".