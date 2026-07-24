Ông Trump dọa giáng đòn tấn công lớn chưa từng có vào Iran

Trả lời trang tin Axios ngày 23.7, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn. Lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đi đến quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này".

Lời cảnh báo trên đẩy căng thẳng leo thang trong bối cảnh Mỹ và Iran trở lại đối đầu quân sự. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24.7 thông báo quân đội Mỹ đã tập kích Iran đêm thứ 13 liên tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia, Mỹ ngày 22.7 ẢNH: REUTERS

Truyền thông Iran tiết lộ các cuộc tấn công đã nhắm vào những cây cầu và đường hầm. Tehran đáp trả bằng loạt tập kích vào các mục tiêu Mỹ trên khắp vùng Vịnh, dấy lên lo ngại về tình hình bất ổn nghiêm trọng và khủng hoảng năng lượng tồi tệ hơn.

Cuộc xung đột leo thang cũng gần như khiến các điều khoản ngừng bắn và động lực tiến đến thỏa thuận hòa bình giữa hai bên sụp đổ. Theo Axios, ông Trump nói phía Iran "muốn đàm phán", thế nhưng không sẵn sàng đạt thỏa thuận vào thời điểm này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22.7 cảnh báo Tehran sẽ đáp trả đối với bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai. Sau một đêm hứng chịu hỏa lực từ Mỹ vào hôm 22.7, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Jordan, Bahrain và Kuwait trong ngày 23.7.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công ở Jordan và Kuwait đã nhắm trúng các tài sản quân sự của Mỹ. IRGC cũng thừa nhận đã tấn công một tháp viễn thông ở Kuwait để trả đũa việc Mỹ không kích các tháp viễn thông ở Iran.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công vào 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Việc Houthi tuyên bố phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út và đe dọa các tàu thương mại đã khiến tuyến vận tải qua eo biển Bab al-Mandeb, được xem là tuyến thay thế eo biển Hormuz thời gian qua, thêm gián đoạn.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 23.7: "Tình hình đang vượt tầm kiểm soát và đang trên bờ vực của những thảm kịch không thể tưởng tượng nổi. Khủng hoảng này dẫn đến khủng hoảng khác và mỗi bước leo thang lại châm ngòi cho một bước tiếp theo".