Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách tài trợ cho Lầu Năm Góc

Theo AP, dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao 216 - 214, trong đó hai hạ nghị sĩ Cộng hòa và một nghị sĩ độc lập đã đứng về phe Dân chủ để phản đối. Tiếp đến, dự luật sẽ được trình lên Thượng viện xem xét.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson quyết tâm thúc đẩy dự luật này, coi đây là cơ hội tốt nhất để hiện thực hóa các ưu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, phe Dân chủ chỉ trích dự luật này, cho rằng nguồn tài chính nên được dùng để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân trong nước.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu trước báo giới ngày 22.7 ẢNH: REUTERS

Gói ngân sách trên bao gồm 60 tỉ USD cho Lầu Năm Góc, 13 tỉ USD cho các nhu cầu an ninh quốc gia khác, 12 tỉ USD hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan và 10 tỉ USD cho việc thay đổi luật bầu cử (Đạo luật SAVE America - yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch khi bỏ phiếu).

Ông Johnson kỳ vọng có thể hoàn tất các đợt bỏ phiếu sau kỳ nghỉ tháng 8. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện John Thune tỏ ra thận trọng và chưa cam kết ủng hộ gói ngân sách này, do chính nội bộ phe Cộng hòa cũng đang chia rẽ về cách phân bổ nguồn tiền. Ưu tiên hiện tại của ông Thune là hối thúc Thượng viện thông qua một dự luật tài trợ tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa khi ngân sách hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 30.9.

Quốc hội Mỹ đang chia rẽ về lập trường trong cuộc chiến nhằm vào Iran, khi không thể ngăn hành động quân sự của ông Trump, song cũng chưa chính thức cho phép sử dụng quân đội Mỹ.

Ngoài ra, ông John Thune cũng không đồng tình với dự luật SAVE America, khi chưa nhận đủ ủng hộ từ đồng minh Thượng viện để thông qua.