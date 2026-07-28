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Thế giới

Các nước vùng Vịnh ủng hộ Iran thu phí tự nguyện ở eo biển Hormuz?

Thụy Miên
Thụy Miên
Reuters đưa tin Oman đã vận động được sự ủng hộ của các nước vùng Vịnh về kế hoạch cho phép Iran thu phí tự nguyện đối với tàu bè qua lại eo biển Hormuz.
Các nước vùng Vịnh ủng hộ Iran thu phí tự nguyện ở eo biển Hormuz?- Ảnh 1.

Tàu bè tại eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas (Iran) hôm 27.7

ảnh: reuters

Reuters hôm 28.7 dẫn một nguồn thạo tin ở vùng Vịnh biết về kế hoạch cho phép Iran thu phí tự nguyệneo biển Hormuz, vốn được xem là biện pháp chấm dứt tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28.2, Tehran trên thực tế đã đóng eo biển Hormuz đối với hầu hết tàu thuyền nước ngoài. Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hồi tháng trước đã cho phép tuyến hàng hải này mở cửa lại một phần, trước khi eo biển Hormuz bị khóa lần nữa do thỏa thuận sụp đổ.

Iran cho biết nước này muốn cùng với Oman quản lý eo biển, và thu phí đối với tàu bè qua lại. Còn Mỹ muốn khôi phục hiện trạng trước khi xung đột nổ ra, theo đó tàu bè di chuyển miễn phí qua eo biển.

Theo đề xuất mới do Oman khởi xướng, Iran sẽ không đơn phương nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc thu phí diễn ra theo hình thức tự nguyện.

Cơ chế này được xây dựng theo sau mô hình đang áp dụng tại eo biển Malacca ở châu Á, nơi Indonesia, Malaysia và Singapore kêu gọi tàu thuyền tự nguyện nộp phí để phục vụ cho hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.

Iran và Oman chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran hôm 27.7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã thảo luận vấn đề eo biển Hormuz với người đồng cấp Oman và Ả Rập Xê Út. Ông Araqchi đã nhấn mạnh sự cần thiết cho việc hợp tác tại khu vực.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin nói rằng việc Ukraine tấn công tàu của Iran trên biển Caspi nên được xem là vụ tấn công nhằm vào chính Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26.7 cũng lên tiếng về vụ Ukraine tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspi, vốn được chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vào ngày 25.7, theo Reuters.

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