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Thế giới

Ông Trump, Iran phát thông điệp giữa lúc đàm phán

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.7 khẳng định Mỹ đang có những cuộc 'đàm phán tốt đẹp' với Iran, trong khi 2 nước khu vực thông báo đã hứng phải cuộc tấn công mới bằng UAV, theo Reuters.

Tổng thống Trump ngày 27.7 nói rằng Mỹ đang có những cuộc "đàm phán tốt đẹp" với Iran và có khả năng đạt được thỏa thuận về cuộc xung đột giữa hai bên, nhưng ông cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Mỹ sẽ tái diễn nếu đàm phán không mang lại kết quả.

Ông Trump phát cảnh báo, Iran gửi thông điệp giữa lúc đàm phán - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Michigan (Mỹ) vào ngày 27.7

Ảnh: Reuters

"Quý vị không thể mua chuộc họ. Quý vị phải đánh bại họ, và chúng tôi sẽ đánh cho họ tơi tả. Nhưng hãy chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Hiện tại, các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách rất thân thiện", ông Trump nói về Iran tại một cuộc mít tinh ở bang Michigan.

Hôm 25.7, Washington bất ngờ tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài 2 tuần nhắm vào Iran, trong bước ngoặt chiến lược mới nhất của ông Trump trong cuộc xung đột đã kéo dài 5 tháng qua.

Về phía Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Esmail Baghaei hôm 27.7 nói rằng các thông điệp vẫn đang được chuyển qua lại giữa hai bên thông qua các bên trung gian, và Iran không hề từ bỏ con đường ngoại giao, nhưng những thông tin cho rằng Tehran đã đề nghị đàm phán là "bịa đặt".

Trước đó vào ngày 26.7, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công của mình miễn lệnh ngừng bắn do chính ông Trump tự đặt ra còn hiệu lực.

Sau đó cùng ngày, Bộ chỉ huy quân sự trung ương của Iran cáo buộc Mỹ đe dọa các tàu thuyền và tàu chở dầu trong lãnh hải của họ, cũng như "âm mưu thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải bất hợp pháp", động thái họ cho là "gây leo thang xung đột trong khu vực".

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Trong khi đó, Jordan và Ả Rập Xê Út ngày 27.7 thông báo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), theo Reuters.

Quân đội Jordan tuyên bố đã đánh chặn và bắn hạ 2 UAV vào sáng 27.7, nhưng không nêu rõ bên nào đã phóng các máy bay không người lái này.

Ả Rập Xê Út cũng thông báo đã bắn hạ một số (UAV nhắm vào những mục tiêu dầu khí, bao gồm cả ở thủ đô Riyadh. Ả Rập Xê Út khẳng định số UAV này do những nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn phóng từ Iraq, đồng thời khẳng định quyền đáp trả.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho hay ông đã kêu gọi mở cuộc điều tra về cáo buộc của Ả Rập Xê Út cho rằng những chiếc UAV nhắm vào lãnh thổ nước này do các nhóm thân Iran tại Iraq phóng, theo AFP.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi, đồng minh của Iran tại Yemen, tuyên bố họ đã tấn công Đường ống Đông-Tây (vận chuyển dầu đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út) để trả đũa các vụ xâm nhập bằng UAV của Ả Rập Xê Út.

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