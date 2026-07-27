Iran phản ứng vụ Ukraine tấn công tàu trên biển Caspi

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 26.7 nói rằng vụ tấn công của Ukraine vào một tàu thương mại Iran ở biển Caspi "không thể không bị đáp trả".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu trong cuộc họp báo tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 30.1 Ảnh: AFP

Ông còn nói rằng vụ tấn công trên biển Caspi đã dẫn đến vụ nổ khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người bị thương.

Ông Araqchi đưa ra tuyên bố này trong các cuộc điện đàm với Cao ủy về Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, theo thông báo của ông Araqchi trên mạng xã hội X.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov đã bày tỏ lời chia buồn về cái chết của một thủy thủ trong vụ tàu Iran bị tấn công.

Theo truyền hình nhà nước Iran, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran hôm 25.7 để phản đối "hành động thù địch và tội ác" nói trên.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định trong một thông cáo rằng Tehran "chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine", theo AFP.

Hôm 25.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội rằng lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trên biển Caspi nhắm vào những tàu vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan Iran.

Ngoài ra, các cơ quan tình báo Ukraine thông báo trên Telegram rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được thực hiện nhắm vào "các tàu chở hàng chịu lệnh trừng phạt quốc tế được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga".

Cũng trong ngày 25.7, Tổng thống Zelensky nói rằng từ đầu tháng này, Kyiv đã ghi nhận "hoạt động giám sát vệ tinh tích cực của Nga đối với các quốc gia vùng Vịnh và các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại đó. Những hình ảnh này sau đó xuất hiện ở Iran".

Ông Zelensky còn cho rằng "có mối tương quan rõ ràng giữa hình ảnh vệ tinh của Nga về những địa điểm này và các cuộc tấn công của Iran - cả trước các cuộc tấn công, trong quá trình chuẩn bị, và sau đó, để đánh giá thiệt hại", Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Iran đối với phát ngôn này của ông Zelensky.