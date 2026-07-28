Ông Trump nói sẽ hỏi chuyện ông Putin về thông tin giúp Iran tấn công Mỹ

Trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một ngày 27.7, Tổng thống Trump cho biết ông muốn nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin về thông tin Nga đang giúp Iran nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông, theo trang The Kyiv Independent.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh chụp các cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh cho Iran trong suốt xung đột. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận thấy mối tương quan rõ ràng giữa những hình ảnh vệ tinh của Nga về các địa điểm này và các đợt tấn công của Iran.

Khi được hỏi về phát ngôn của ông Zelensky và phản ứng của Mỹ, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem điều đó có thật không. Tôi sẽ hỏi ông Putin về chuyện đó. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một ngày 27.7 ẢNH: REUTERS

"Tôi không nghĩ họ đang làm như vậy. Chắc chắn không phải ở mức độ lớn, và nếu có thì cũng hầu như không tạo ra tác động gì", ông Trump nói thêm.

Tiếp đó, ông Trump cho rằng ngay cả khi Nga đang hỗ trợ Iran tấn công các cơ sở của Mỹ, thì sự hỗ trợ đó cũng hầu như không tạo ra tác động đáng kể. Ông viện dẫn cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, nơi các hệ thống phòng không do Nga cung cấp đã không thể ngăn chặn chiến dịch của Mỹ.

"Điều đó không tạo ra nhiều khác biệt vì chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào Iran. Các bạn biết đấy, Nga đã cung cấp rất nhiều trang thiết bị cho Venezuela. Venezuela sử dụng toàn bộ khí tài của Nga. Kết quả thế nào? Không mấy tốt đẹp", chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho rằng các cuộc tiếp xúc hoặc phối hợp giữa Moscow và Tehran hoàn toàn có thể xảy ra nhưng "sẽ chẳng mang lại kết quả gì". Theo ông, Iran hiện "không còn quân đội, không còn không quân, không còn hải quân, họ chẳng còn gì cả".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây khẳng định Moscow không cung cấp vũ khí cho Tehran và chỉ muốn xung đột tại eo biển Hormuz sớm chấm dứt, theo TASS ngày 28.7.

"Không có bất kỳ cơ sở nào, nhưng phương Tây, đặc biệt là Washington, đang thúc đẩy luận điệu rằng Nga và Trung Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ. Thật đáng xấu hổ khi phải nghe những điều như vậy", ông Lavrov nói.