Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông khuyên ngừng không kích vì đã tới ngưỡng hiệu quả?

Thông tin nói trên được trang Axios dẫn hai nguồn tiết lộ hôm 26.7. Các nguồn tin cho biết khuyến nghị của ông Cooper, cùng với ý kiến từ các cố vấn khác, đã ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.7 về việc tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Mỹ không kích mục tiêu tại Iran trong video được phát ngày 23.7 ẢNH: REUTERS

Đây được xem là sự thừa nhận của cả giới quân sự và dân sự trong nhóm cố vấn của Tổng thống Trump rằng hành động quân sự, đặc biệt là chiến dịch không kích, có những giới hạn nhất định.

Hôm 24.7, lần đầu tiên sau gần 2 tuần, ông Trump ra lệnh cho quân đội ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran dọc bờ biển phía nam nước này và khu vực eo biển Hormuz.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp với các quan chức quân sự và cố vấn cấp cao, những người đã trình bày một kế hoạch không kích mới trong ngày.

Theo các nguồn tin, trong những ngày trước cuộc họp, ông Trump có xu hướng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, quan điểm của ông bắt đầu thay đổi từ tối 23.7 và đến ngày 24.7 thì quyết định tạm dừng chiến dịch đã được chốt.

Đầu tuần trước, đô đốc Cooper đã trình bày khuyến nghị của mình với Lầu Năm Góc, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Nhà Trắng.

Ông nhấn mạnh rằng 2 tuần không kích đã làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công tàu thuyền của Iran, đồng thời cho biết phần lớn các mục tiêu được xác định trước đã bị đánh trúng.

Theo ông Cooper, bước tiếp theo nếu Mỹ muốn gia tăng sức ép là nối lại chiến dịch quân sự với quy mô lớn để tấn công khoảng 20% mục tiêu còn lại chưa bị đánh.

Tuy nhiên, nếu không có quyết định mở rộng chiến dịch, ông cho rằng không còn nhiều ý nghĩa khi tiếp tục các cuộc không kích với quy mô như 2 tuần qua.

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Theo Axios, CENTCOM từ chối bình luận về thông tin này.

Trước đó, The New York Times loan tin rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã cảnh báo riêng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống Trump rằng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực nếu duy trì không kích và bị Iran đáp trả.

Trong khi đó, lý do được chính quyền ông Trump công khai để giải thích cho việc dừng không kích là nhằm tạo không gian cho ngoại giao. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz hôm 26.7 nói rằng Tổng thống Trump đang tạo không gian cho Iran đàm phán nhưng cũng không loại trừ bất cứ khả năng nào.