CSIS báo động về kho vũ khí tiên tiến của Mỹ

Báo cáo mới nhất của CSIS cảnh báo rằng các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ cần ít nhất 3 năm để khôi phục kho dự trữ của 3 hệ thống vũ khí chủ lực gồm tên lửa hành trình Tomahawk, hệ thống đánh chặn Patriot và THAAD, theo AP ngày 28.5.

Cả 3 loại vũ khí này đã được sử dụng nhiều trong cuộc xung đột với Iran. Sự thiếu hụt này tạo ra "lỗ hổng dễ bị tổn thương" cho Mỹ nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn khác.

Tên lửa hành trình Tomahawk được dùng để tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, trong khi hệ thống Patriot chuyên đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình ở tầm xa cũng như tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn hơn Patriot.

Theo ước tính của CSIS, Mỹ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk vào Iran và phải đến cuối năm 2030 mới hồi phục được số lượng như trước cuộc xung đột, do hãng Raytheon hiện chỉ sản xuất chưa đến 200 quả/năm. Việc bù đắp hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và gần 290 tên lửa THAAD cũng sẽ kéo dài đến giữa và cuối năm 2029.

Kho tên lửa Mỹ hao hụt ra sao trong cuộc chiến chống Iran?

Báo cáo nhấn mạnh vấn đề hiện tại của Mỹ không phải là tiền mà là thời gian để mở rộng dây chuyền và chuỗi cung ứng phức tạp, vốn bị thu hẹp từ sau Chiến tranh Lạnh.

Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 1.500 tỉ USD cho năm 2027 và thúc đẩy các nhà thầu tăng tốc, các chuyên gia nhận định lỗ hổng an ninh này vẫn sẽ kéo dài trong vài năm tới.

Mặc dù vậy, CSIS cho rằng tình hình không hoàn toàn ảm đạm. Việc quân đội Mỹ chứng minh được năng lực tác chiến thực tế trước Iran, Venezuela và lực lượng Houthi tại Yemen cho thấy tính răn đe cao.