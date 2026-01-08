Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump muốn tăng ngân sách quốc phòng Mỹ lên 1.500 tỉ USD

Văn Khoa
Văn Khoa
08/01/2026 08:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.1 tuyên bố ông muốn tăng ngân sách quốc phòng của nước này lên gấp rưỡi vào năm tới, lên tới 1.500 tỉ USD để đối phó 'thời kỳ khó khăn và nguy hiểm'.

"Tôi đã quyết định rằng vì lợi ích của đất nước chúng ta, đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn và nguy hiểm này, ngân sách quân sự của chúng ta cho năm 2027 không nên là 1.000 tỉ USD mà là 1.500 tỉ USD", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, theo AFP.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 6.1

Ảnh: AFP

"Việc này sẽ cho phép chúng ta xây dựng nền 'Quân đội như mơ' mà chúng ta từ lâu xứng đáng có được và quan trọng hơn là sẽ giữ cho chúng ta an toàn và vững chắc, dù kẻ thù là ai", ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho rằng việc tăng ngân sách quốc phòng như trên là khả thi nhờ doanh thu từ các loại thuế quan mà ông đã áp đặt lên cả các nước thân thiện và đối thủ, theo AFP.

Bất kỳ sự tăng ngân sách quốc phòng đều cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, nhưng đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump, vốn nắm giữ thế đa số sít sao ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, hầu như không có ý định phản đối bất kỳ chương trình chi tiêu quốc phòng nào, theo Reuters.

Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng ông đã đưa ra quyết định về chi tiêu năm 2027 "sau những cuộc đàm phán dài và khó khăn với các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, bộ trưởng và đại diện chính trị khác".

Mỹ hiện đã là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, và việc tăng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỉ USD sẽ đẩy chi tiêu tài chính của Washington cho lực lượng vũ trang vượt xa các đối thủ Trung Quốc và Nga. Việc gia tăng ngân sách quốc phòng tiềm năng của Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang với những quốc gia đó, theo AFP.

Bộ trưởng Mỹ tố nhà thầu quân sự lừa quân đội

Giải mã tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Trump

Giải mã tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tái khẳng định mong muốn thâu tóm Greenland - vùng đất vốn từng nằm trong một kế hoạch mở rộng lãnh thổ xứ cờ hoa có từ thập niên 1930.

