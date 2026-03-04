Nhà Trắng họp các nhà thầu quân sự để tăng tốc sản xuất vũ khí?

Các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln nạp tên lửa cho tiêm kích F/A-18F Super Hornet trong chiến dịch tấn công Iran

ảnh: reuters

Các nhà thầu quân sự lớn nhất của Mỹ, trong đó có Lockheed Martin và công ty mẹ RTX của Raytheon, cùng những nhà cung cấp chủ chốt khác cho quân đội Mỹ đã nhận được lời mời đến họp tại Nhà Trắng ngày 6.3, theo Reuters hôm nay 4.3 dẫn các nguồn thạo tin giấu tên.

Cuộc họp phản ánh mức độ cấp bách tại Mỹ trong việc tăng cường kho vũ khí sau khi chiến dịch Iran đang ngày càng tiêu hao nhiều tên lửa và đạn dược theo thời gian.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022 và Israel bắt đầu chiến dịch ở Gaza năm 2023, các kho dự trữ vũ khí của Mỹ đã hao hụt hàng tỉ USD, bao gồm các hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa chống tăng. Cuộc chiến ở Iran bắt đầu hôm 28.2 đã ngốn nhiều tên lửa tầm xa hơn so với số lượng cung cấp cho Kyiv.

Ít nhất một nguồn tin tiết lộ cuộc họp được dự kiến tập trung vào việc thúc giục các nhà thầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí.

Lockheed, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa bình luận về yêu cầu thông tin liên quan đến cuộc họp trên.

Trong khi đó, trên mạng xã hội hôm 3.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói rằng nước này có nguồn cung đạn dược hầu như không bao giờ cạn, và có thể chiến đấu "vô thời hạn".

Cuộc gặp ở Nhà Trắng được tổ chức trong lúc Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Steve Feinberg gần đây dẫn dắt nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm xây dựng đề xuất ngân sách bổ sung thêm khoảng 50 tỉ USD, theo một nguồn tin. Đề xuất này được cho có thể công bố sớm nhất vào ngày 6.3.

Lầu Năm Góc cần khoản ngân sách mới để mua thêm các loại vũ khí đã được sử dụng gần đây, bao gồm trong chiến dịch đang triển khai ở Trung Đông.