Thế giới Quân sự

Chính giới Mỹ cảnh báo tấn công Iran sẽ đe dọa kho vũ khí và lực lượng Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
26/02/2026 18:46 GMT+7

Lầu Năm Góc và Điện Capitol ngày càng gia tăng cảnh báo rằng các cuộc tấn công kéo dài nhằm vào Iran có thể đẩy kho dự trữ quân sự của Mỹ đến bờ vực cạn kiệt, và mang đến nguy cơ cho lực lượng nước này.

Tấn công Iran và nguy cơ cạn kiệt vũ khí quân sự Mỹ Năm 2026 - Ảnh 1.

Các thủy thủ Mỹ trên tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. ở biển Ả Rập hôm 18.2

ảnh: reuters

Báo Politico hôm 25.2 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn dùng cho hoạt động phòng không kể từ tháng 1.

Tuy nhiên, nỗi lo ngại này ngày càng lớn dần trong vài tuần qua, trong bối cảnh Lầu Năm Góc tập trung lực lượng quân sự lớn nhất tại Trung Đông kể từ năm 2003 để gây sức ép cho Iran.

Những diễn biến trên theo sau đợt mở rộng rầm rộ của các chiến dịch quân sự Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên dựa vào Lầu Năm Góc để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại, từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela ở Caracas đến tấn công tàu bè nghi chở ma túy, không kích lực lượng Houthi, tấn công Iran...

Việc thi hành liên tiếp nhiều chiến dịch quân sự đã tiêu tốn một lượng lớn tên lửa SM-3, tên lửa đánh chặn THAAD và tên lửa Patriot.

Trong khi đó, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ suốt nhiều năm vấp phải thách thức khi cần phải sản xuất các dòng tên lửa phòng không quan trọng, một phần do mức độ phức tạp của các hệ thống vũ khí và tốc độ sản xuất.

Các cuộc phỏng vấn với 6 quan chức và nghị sĩ Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm do Politico thực hiện đã cho thấy quan điểm đầy lo ngại rằng việc Iran kéo dài sự chống trả trong trường hợp Mỹ tấn công có thể làm hao hụt nhiều hơn nữa kho vũ khí phòng không.

Điều này có thể đẩy hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ tại Trung Đông bị đẩy vào tình thế không được bảo vệ trước các loạt tên lửa từ Tehran.

Tấn công Iran đe dọa nguồn cung vũ khí Mỹ, đẩy lực lượng đến nguy cơ - Ảnh 1.

Iran phóng tên lửa trong một cuộc diễn tập quân sự hôm 18.2

ảnh: reuters

Tình hình càng thêm căng thẳng sau khi giới chức Iran xác nhận Tehran đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với Trung Quốc để mua tên lửa CM-302, dòng tên lửa hành trình được thiết kế để phá hủy tàu chiến, bao gồm tàu sân bay.

Sáu nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters hôm 24.2 rằng các cuộc đàm phán, vốn bắt đầu cách đây 2 năm, đã được đẩy nhanh sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

CM-302 là phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa hành trình đối hạm siêu thanh YJ-12, tiếp cận mục tiêu ở độ cao sát mặt biển. Tầm bắn của CM-302 được cho là gần 290 km.

Theo nhà sản xuất Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Không gian Vũ trụ Trung Quốc (CASC), tên lửa CM-302 có thể đạt vận tốc gấp 4 lần tốc độ âm thanh, mang theo khoảng 250 kg thuốc nổ và có thể thực hiện các chuyển động zíc zắc ở giai đoạn cuối hành trình để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của tàu chiến đối phương. Trung Quốc chưa bình luận về thương vụ này.

Iran đang đến gần khả năng mua được một loại tên lửa đối hạm siêu thanh do Trung Quốc sản xuất, được cho là có năng lực đối phó tàu sân bay Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ tấn công tên lửa Mỹ Lầu năm góc
