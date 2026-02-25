Iran gần chốt xong thương vụ mua tên lửa đối hạm của Trung Quốc?

Reuters ngày 24.2 dẫn lời các quan chức Iran không nêu tên xác nhận Tehran đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với Bắc Kinh để mua tên lửa CM-302, dòng tên lửa hành trình được thiết kế để phá hủy tàu chiến, bao gồm tàu sân bay.

Sáu nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters rằng các cuộc đàm phán, vốn bắt đầu cách đây 2 năm, đã được đẩy nhanh sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran sắp đạt thỏa thuận mua tên lửa chống hạm siêu âm từ Trung Quốc

CM-302 là phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa hành trình đối hạm siêu thanh YJ-12, tiếp cận mục tiêu ở độ cao sát mặt biển. Tầm bắn của CM-302 được cho là gần 290 km, và theo các nguồn tin chưa từng được triển khai thực chiến.

Theo nhà sản xuất Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Không gian Vũ trụ Trung Quốc (CASC), tên lửa CM-302 có thể đạt vận tốc gấp 4 lần tốc độ âm thanh, mang theo khoảng 250 kg thuốc nổ và có thể thực hiện các chuyển động zíc zắc ở giai đoạn cuối hành trình để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của tàu chiến đối phương.

Hiện chưa rõ Iran có ý định mua bao nhiêu tên lửa cũng như thời điểm chúng có thể được bàn giao và đưa vào thực chiến.

CM-302 là phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa hành trình đối hạm siêu thanh YJ-12 ảnh: reuters

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Tin tức trên được tiết lộ trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đang ở biển Ả Rập, phía nam Iran. Bên cạnh đó, nhóm tác chiến thứ hai do tàu sân bay USS Gerald R Ford dẫn đầu cũng đang tiếp cận khu vực Trung Đông và đang cập cảng đảo Crete của Hy Lạp.

AP đưa tin hoạt động biểu tình ôn hòa đã diễn ra trên hòn đảo nhằm phản đối sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ.

Mỹ đang tập trung sự hiện diện lớn nhất của lực lượng không quân và hải quân ở Trung Đông kể từ sau chiến tranh vùng Vịnh lần hai năm 2003, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tấn công Iran nếu Tehran không từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.