Tàu ngầm hạt nhân Type 95 của Trung Quốc lần đầu lộ diện

Tổng hợp phân tích của các chuyên san Janes và Naval News đối với hình ảnh vệ tinh chụp trong khoảng từ ngày 9-12.2, tờ South China Morning Post ngày 22.2 cho rằng Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) thế hệ mới, chiếc Type 095.

Hình ảnh cho thấy con tàu đang được hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Bohai ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh.

Một tàu ngầm Trung Quốc ngoài khơi thành phố Thanh Đảo hồi năm 2019 ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng những bức ảnh này hé lộ một thiết kế mới với khả năng giữ yên lặng tiên tiến và năng lực tấn công vượt trội.

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của tàu ngầm mới, NATO đặt tên là lớp Sui (Tùy), là cấu hình bánh lái đuôi chữ X. Đây là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc áp dụng thiết kế này, giúp cải thiện khả năng cơ động, theo Janes.

Con tàu dường như cũng được trang bị hệ thống chân vịt pump-jet, yếu tố then chốt giúp giảm tiếng ồn. Công nghệ này đã được sử dụng trên lớp tàu ngầm Type 093B, biến thể mới nhất của lớp tàu ngầm Shang (Thương) hiện có của hải quân Trung Quốc.

Tàu ngầm mới được ước tính có chiều dài tương đương Type 093, khoảng 110 m, nhưng có bề ngang lớn hơn, khoảng 12 - 13 m so với bề ngang 10 m của Type 093. Điều này cho thấy lượng giãn nước của Type 095 có thể tăng đáng kể, lên hơn 9.000 tấn, so với 7.000 tấn của Type 093.

Về vũ khí, các hình ảnh cho thấy một khu vực phía sau tháp chỉ huy vẫn đang được xây dựng và nhiều khả năng sẽ chứa hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) dành cho tên lửa.

Hệ thống VLS trên Type 093B có khả năng phóng các loại tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất, như dòng YJ-18. Đối với Type 095 thế hệ mới, giới quan sát suy đoán rằng tàu có thể mang được các loại tên lửa bội siêu thanh mới được Trung Quốc công bố, bao gồm YJ-19.

Việc hạ thủy nếu được xác nhận sẽ là một bước nhảy vọt quan trọng khi Bắc Kinh đẩy mạnh cuộc chạy đua vũ trang dưới nước nhằm thách thức ưu thế hải quân của Mỹ cả về công nghệ lẫn năng lực sản xuất.

Theo báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London (Anh), Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong những năm gần đây và hiện đã vượt Mỹ về tốc độ đóng tàu ngầm.