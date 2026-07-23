UAV Iran tập kích cơ sở CIA, Mỹ điều tra nghi vấn Nga 'chỉ điểm'

Theo Reuters ngày 23.7 dẫn 4 nguồn thạo tin, giới tình báo Mỹ hiện chưa đưa ra kết luận chắc chắn về vai trò của Nga trong các vụ tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả và độ chính xác của các đòn đánh, cùng mức độ hỗ trợ kỹ thuật ngày càng sâu của Nga dành cho Iran, đang được xem là những chỉ dấu đáng chú ý.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV ngày 17.3.2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Reuters và một số hãng tin khác từng đưa tin Nga đã hỗ trợ Iran về dữ liệu mục tiêu và các hình thức hỗ trợ khác trong các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Mỹ ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, cuộc điều tra riêng của cộng đồng tình báo Mỹ về khả năng Nga hỗ trợ các vụ tấn công vào cơ sở CIA đến nay chưa từng được tiết lộ.

Theo Reuters, ít nhất 2 địa điểm của CIA đã bị tấn công trong tháng 3. Một trong số đó là trạm CIA nằm trong Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Địa điểm còn lại nằm ở miền đông Iraq. Một số nguồn tin cho hay thêm rằng nhiều cơ sở khác của CIA cũng bị tấn công, nhưng không cung cấp chi tiết.

Một bản ghi nhớ nội bộ của một cơ quan tình báo phương Tây kết luận rằng Nga có thể đã đóng vai trò trong việc hỗ trợ nhắm mục tiêu vào các cơ sở CIA trong khu vực.

Hai quan chức phương Tây tại vùng Vịnh cho biết các nhà phân tích nghi ngờ vụ tấn công tại Ả Rập Xê Út có liên quan 2 UAV Shahed cải tiến của Iran do Nga sản xuất. Theo các quan chức này, một UAV tạo lỗ thủng ở phần tường ngoài yếu hơn của Đại sứ quán Mỹ, trước khi chiếc thứ 2 bay qua lỗ thủng này và phát nổ. Không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc.

Theo các quan chức này, Nga đã giúp Iran cải thiện khả năng tấn công mục tiêu của UAV Shahed. Một số nhà phân tích nghi rằng Tehran đã sử dụng những phiên bản cải tiến này trong vụ tấn công tại Riyadh.

Một nguồn tin khác cho biết Nga đã hỗ trợ Iran nâng độ chính xác của UAV Shahed-136 bằng cách cung cấp hệ thống định vị vệ tinh Kometa-M - được các chuyên gia đánh giá là chính xác hơn và khó bị gây nhiễu hơn so với hệ thống do Iran tự sản xuất.

Hồi tháng 3, The Wall Street Journal từng đưa tin Nga cung cấp hệ thống Kometa-M cho Iran. Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này, gọi đây là "tin giả".

Hiện các nhà phân tích tình báo Mỹ đang xem xét liệu Iran có dựa vào dữ liệu mục tiêu của Nga để thực hiện vụ tấn công vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh hay không. Tuy nhiên, một số nguồn tin cảnh báo vẫn còn khả năng Iran chỉ nhắm vào Đại sứ quán Mỹ nói chung và vô tình đánh trúng trạm CIA.

Nga và Iran từ lâu có quan hệ hợp tác quân sự mật thiết. Tuy nhiên, việc nhắm vào các địa điểm nhạy cảm của CIA, nếu được xác nhận, sẽ cho thấy Moscow sẵn sàng đi xa hơn trong nỗ lực làm suy yếu hoạt động của Mỹ tại Trung Đông, theo Reuters.

Phía Iran và Nga chưa bình luận về thông tin trên.

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Các cơ sở của CIA ở nước ngoài thường bao gồm trạm chính đặt trong Đại sứ quán Mỹ tại nước sở tại, cùng các văn phòng, nhà an toàn, trung tâm hậu cần và địa điểm phục vụ hoạt động giám sát hoặc tình báo khác. Vị trí của những cơ sở này được giữ bí mật nghiêm ngặt. Hiện chưa rõ số lượng và vị trí các cơ sở CIA bị UAV Iran tấn công

Một số nhà phân tích cho rằng ngoài Nga, rất ít quốc gia vừa có năng lực, vừa có động cơ sử dụng thông tin tình báo nhạy cảm để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Mỹ.

Ông Daniel Hoffman, cựu sĩ quan cấp cao của CIA, cho rằng sẽ không bất ngờ nếu Nga giúp Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở CIA, xét đến quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran. "Họ có chung lợi ích trong việc tìm cách giảm thiểu, hoặc loại bỏ hoàn toàn, ảnh hưởng của Mỹ trong các phạm vi ảnh hưởng mà họ tự xác định", ông Hoffman nói.