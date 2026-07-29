Mỹ tố Iran bất ngờ tấn công giữa đàm phán

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ Iran trong vụ tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 17 giờ 45 ngày 28.7 giờ miền đông Mỹ, tức 4 giờ 45 sáng 29.7 giờ Việt Nam.

CENTCOM cho biết toàn bộ tên lửa đã bị ngăn chặn và khẳng định lực lượng Mỹ vẫn giữ cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Một tên lửa được Iran phóng đi trong hình ảnh được truyền thông Iran công bố hôm 8.7 ẢNH: REUTERS

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng ước tính ban đầu cho thấy có không quá 4 tên lửa đạn đạo được phóng đến. Một số thông tin trên truyền thông cho rằng mục tiêu bị nhắm đến là căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

Iran vẫn chưa bình luận gì về cáo buộc này. Nếu được xác nhận là thật, việc này đánh dấu lần đầu tiên Iran tấn công mục tiêu Mỹ, từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua tuyên bố sẽ ngừng tấn công sau gần 2 tuần không kích liên tục.

Hôm 27.7, ông Trump xác nhận Mỹ đã ngừng không kích Iran và cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo muốn đối thoại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khi đó phản pháo rằng không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Houthi đồng minh của Iran tại Yemen ngày 28.7 tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu dầu NCC Ghazal của Ả Rập Xê Út tại biển Đỏ với lý do vi phạm lệnh phong tỏa của lực lượng này đối với quốc gia vùng Vịnh.

AFP dẫn dữ liệu hàng hải cho biết Ghazal là tàu dầu treo cờ Ả Rập Xê Út, vị trí gần nhất được cập nhật là cảng Yanbu, điểm cuối của tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Ả Rập Xê Út bên bờ biển Đỏ.

Ả Rập Xê Út chưa bình luận gì về tuyên bố của Houthi nhưng thông báo đã ngăn chặn các máy bay không người lái do lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq phóng về các cơ sở dầu mỏ tại miền đông.