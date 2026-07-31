Mỹ và Iran lại 'ăn miếng trả miếng'

Xung đột tái diễn

Quân đội Mỹ ngày 30.7 tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự và cơ sở máy bay không người lái (UAV). Chiến dịch bắt đầu lúc 7 giờ (giờ VN) và kéo dài 2 tiếng đồng hồ, được phát động sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Theo Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc tấn công nhằm làm giảm hơn nữa các mối đe dọa do Iran và các lực lượng ủy nhiệm gây ra đối với lực lượng Mỹ, hoạt động vận tải thương mại và các quốc gia vùng Vịnh.

Khói bốc lên trên đảo Qeshm của Iran sau đợt tấn công của Mỹ ngày 30.7 Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ vang lên tại các thành phố Bandar Abbas, Abadan, Bushehr, cùng các đảo Qeshm và Kish, trong đó có 3 người thiệt mạng tại Qeshm. Cuộc tấn công của Mỹ diễn ra sau khi Iran hôm 29.7 xác nhận đã bắn tên lửa đạn đạo vào quân đội Mỹ ở Jordan. Sau đợt tấn công của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ. "Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran vì đến lượt chúng ta phải làm vậy. Iran biết điều đó sắp xảy ra", ông nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục hôm 29.7.

Giới phân tích cho rằng vòng xoáy bạo lực trước đó đang được lặp lại, khi Iran và Mỹ liên tiếp "ăn miếng trả miếng". Bộ Quốc phòng Kuwait ngày 30.7 cho biết Iran tập kích trúng tòa nhà của một công ty Trung Quốc, khiến một công nhân thiệt mạng và gây thiệt hại lớn. Cùng ngày, Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết đã đánh chặn 5 tên lửa của Iran.

Điểm nghẽn hàng hải

Giữa lúc xung đột tái bùng phát, IRGC tuyên bố eo biển Hormuz sẽ còn đóng cửa nếu Mỹ tiếp tục "đe dọa và can thiệp" đối với tàu thuyền trong khu vực. Hiện lưu lượng tàu thuyền qua hai điểm nghẽn trong khu vực giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran cũng như các mối đe dọa đối với hoạt động thương mại trong khu vực.

Dữ liệu của trang MarineTraffic cho thấy ít nhất 14 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ, giữa lúc xung đột Mỹ - Iran đang diễn ra. Trước xung đột, lưu lượng tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz trung bình khoảng 120 lượt mỗi ngày. Xa hơn về phía tây, ít nhất 37 tàu thương mại đã di chuyển qua eo biển Bab al-Mandeb trong cùng khoảng thời gian trên. Trong số đó, 19 tàu đã vào biển Đỏ, bao gồm 14 tàu chở hàng và 5 tàu chở dầu, trong khi 18 tàu khác ra vịnh Aden, gồm 13 tàu chở hàng và 5 tàu chở dầu.

Liên quan nỗ lực hòa giải, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 30.7 cho hay đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn và Pakistan đang nỗ lực đưa 2 bên trở lại đối thoại theo khuôn khổ bản ghi nhớ đạt được trước đó.