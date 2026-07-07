Ukraine cạn đạn tên lửa Patriot, bất lực trước tên lửa đạn đạo Nga

Ông Serhii "Flash" Beskrestnov, chuyên gia quân sự và cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, hôm 6.7 cho biết: "Chúng tôi đơn giản là không có tên lửa. Chúng tôi không có gì để đối phó với tên lửa đạn đạo".

Sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn đã được thể hiện rõ chỉ vài giờ trước đó khi Nga tiến hành cuộc tấn công lớn thứ hai vào Ukraine chỉ trong vòng bốn ngày, một lần nữa nhắm vào thủ đô Kyiv. Phía Ukraine nói có ít nhất 22 người Ukraine thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ông Beskrestnov nói: "Hầu như tất cả tên lửa đạn đạo đều trúng mục tiêu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Nga sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine".

Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công mới nhất của Nga bao gồm 23 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa chống hạm 3M22 Zircon "bội siêu âm", 39 tên lửa hành trình thông thường và 351 UAV tấn công. Khi không còn tên lửa đánh chặn PAC-3 dự trữ, tất cả các tổ lái phòng không Ukraine chỉ có thể bất lực nhìn cả 23 tên lửa đạn đạo và cả 6 tên lửa 3M22 Zircon lao xuống thành phố và vùng lân cận.

Phòng không Ukraine ngăn cản tốt hơn đối với các loại vũ khí bay chậm hơn mà Nga phóng trong đợt pháo kích lớn này, bắn hạ 37 tên lửa hành trình và bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 326 UAV tấn công. Nhưng tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức khó khăn nhất vì tốc độ quá lớn, cực kỳ khó đánh chặn .

Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội vài giờ sau cuộc tấn công mới nhất, cho biết phòng không Ukraine "đã làm tốt hôm nay trong việc đánh chặn UAV và tên lửa hành trình", nhưng đã không đánh chặn được tên lửa đạn đạo Nga vì không được cung cấp đủ tên lửa đánh chặn.

Một tòa nhà bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga tại Kyiv, Ukraine hôm 6.7 ẢNH: REUTERS

Ukraine phụ thuộc vào hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Loại tên lửa PAC-3 tinh vi và đắt đỏ này đánh chặn tên lửa đạn đạo đang lao tới bằng cách va chạm trực tiếp giữa không trung.

Chiến tranh tại vùng Vịnh đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp loại tên lửa có nhu cầu cao này, đồng thời khiến số tên lửa dự kiến dành cho Ukraine bị chuyển hướng sang quân đội Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.

Patriot là một trong số ít hệ thống trên thế giới có thể đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo và bội siêu âm đang lao tới. Các hệ thống khác do đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine, như SAMP/T của Pháp-Ý không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo,

Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông của Không quân Ukraine, nói với báo Kyiv Independent rằng: "Hệ thống SAMP/T đã có mặt tại Ukraine từ lâu và thậm chí đã bắn hạ máy bay Nga. Nhưng chúng tôi phải hy vọng vào phiên bản nâng cấp có thể bảo vệ chúng tôi trước tên lửa đạn đạo ngày hôm nay".

Ukraine cũng đang nỗ lực phát triển hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa đạn đạo nội địa. Fire Point, tập đoàn quốc phòng Ukraine đứng sau các UAV tấn công FP-1 và FP-2 rất hiệu quả cùng tên lửa hành trình "Flamingo", đã và đang phát triển hệ thống phòng không "Freya", được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo đang lao tới.

Dù Fire Point đã công bố một cuộc thử nghiệm thành công vào ngày 3.6, nhưng ngay cả những đánh giá lạc quan nhất cũng cho rằng hệ thống này vẫn còn nhiều tháng nữa mới đạt được năng lực hoạt động ban đầu.

Ông Yurii Ignat cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Ukraine: "Cần phải có thứ gì đó để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Có đủ hệ thống, nhưng cần có nguồn cung cấp tên lửa liên tục. Người Nga đang lợi dụng việc Ukraine và trên thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3, vì vậy họ tập trung nhiều hơn vào các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo".