Iran không chấp nhận kế hoạch của Oman về quản lý eo biển Hormuz

Theo hãng tin Reuters, các đề xuất của Oman nhằm mục đích làm cơ sở để chấm dứt sự gián đoạn thương mại qua eo biển do cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel phát động chống Iran gây ra.

Iran trước đó cho biết nước này muốn quản lý eo biển Hormuz cùng với Oman, là nước láng giềng kiểm soát bờ đối diện, và thu phí dịch vụ từ các tàu sử dụng eo biển. Trong khi đó Washington muốn khôi phục lại hiện trạng trước chiến tranh, khi các tàu có thể tự do đi lại mà không phải trả phí, và cho rằng việc thu phí bắt buộc là bất hợp pháp.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran đã đề xuất với Oman rằng Iran sẽ quản lý vận chuyển một chiều qua phía eo biển của mình và Muscat sẽ quản lý một phần, chứ không phải toàn bộ, chiều ngược lại.

Reuters cho hay theo đề xuất mới của Oman, Iran sẽ không nắm quyền kiểm soát duy nhất và phí sẽ là tự nguyện.

Một con tàu trên eo biển Hormuz nhìn từ Musandam, Oman ẢNH: REUTERS

Hệ thống này sẽ tương tự như hệ thống hiện có ở eo biển Malacca của châu Á, nơi Indonesia, Malaysia và Singapore yêu cầu các tàu đóng góp tự nguyện để tài trợ cho hoạt động hàng hải, bảo vệ môi trường và tìm kiếm cứu nạn.

Đến sáng 29.7, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện.

Theo Reuters, vị quan chức cho rằng đề xuất này không có cơ hội thành công, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và Ả Rập Xê Út đang cố gắng gây áp lực lên Oman để thúc đẩy "các kế hoạch phi thực tế" của họ liên quan đến eo biển chiến lược này.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Qatar, các bộ trưởng ngoại giao trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã họp qua video vào hôm 28.7 để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột, bao gồm cả các cách thức tăng cường hợp tác về các vấn đề liên quan đến tự do và an toàn của tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này.