Mỹ tạm dừng tấn công Iran nhưng xung đột lan rộng sang biển Đỏ, biển Caspia

Cuộc đối đầu trên eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran đã lắng xuống vào cuối tuần qua.

Nhưng xung đột vẫn mở rộng với các đợt tấn công mới xa hơn khi cả Yemen và Ukraine dường như đang bước vào vòng chiến.

Đặc phái viên Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hôm 26.7 cho biết trên Fox News rằng Tổng thống Donald Trump một lần nữa trao cơ hội cho ngoại giao.

Quân đội Mỹ hôm 25.7 cho biết lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với Iran vẫn "có hiệu lực đầy đủ".

Quân đội Mỹ công bố đoạn phim cho thấy lực lượng nước này hôm 24.7 đã khống chế một con tàu mà phía Mỹ cáo buộc đã tìm cách phá vỡ lệnh cấm vận.

Các con thuyền trôi dạt gần bờ biển Bab el-Mandeb, Yemen ẢNH: REUTERS

Cùng với việc tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ, cũng không có báo cáo nào vào cuối tuần về các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng.

Nhưng giao tranh bùng phát ở nơi khác. Khói đen bốc lên trên Jizan, Ả Rập Xê Út vào ngày 25.7.

Phe Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần.

Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út trong tuần qua, tạo thêm mối đe dọa cho nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã tấn công các mục tiêu của Houthi vào cuối tuần.

Trong khi đó, Iran hôm 25.7 cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspia, và lên án hành động này.

Iran cho biết vụ nổ đã khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Cáo buộc được đưa ra cùng lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã chuyển thông tin tình báo vệ tinh cho đồng minh của mình là Iran.

Việc tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có thể là tin đáng mừng cho thị trường năng lượng, nhưng không rõ điều này sẽ kéo dài bao lâu.

Tờ New York Times hôm 25.7 đưa tin ông Trump đã quyết định tạm thời hoãn lại các kế hoạch tăng cường tấn công vào Iran.

Tờ báo đưa tin các cố vấn của ông Trump đã bày tỏ lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng thủ của Mỹ.

Khi được hỏi về việc tạm dừng này, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết Trump "luôn nói rõ rằng ưu tiên của ông là ngoại giao, nhưng ông đã cho Iran thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán".