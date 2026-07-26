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Vì sao ông Trump tạm ngưng leo thang tấn công Iran?
Video Thế giới

Vì sao ông Trump tạm ngưng leo thang tấn công Iran?

Trúc Huỳnh - Khánh An
Giới chức Mỹ hé lộ nhiều lý do khiến Tổng thống Donald Trump tạm gác kế hoạch leo thang tấn công Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích nhằm vào Iran lần đầu tạm lắng trong hai tuần.

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Theo Reuters, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã không kích các địa điểm quân sự của lực lượng Houthi ở tỉnh Hodeidah (Yemen) hôm 24.7, với lý do các cơ sở này được sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải thương mại.

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