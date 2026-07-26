Vì sao ông Trump tạm ngưng leo thang tấn công Iran?

Tin liên quan Liên quân Ả Rập Xê Út không kích lực lượng Houthi Theo Reuters, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã không kích các địa điểm quân sự của lực lượng Houthi ở tỉnh Hodeidah (Yemen) hôm 24.7, với lý do các cơ sở này được sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải thương mại. Ông Trump nói Nga, Trung Quốc hứa không hỗ trợ Iran Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Iran Mỹ tấn công Trung Đông Lầu năm góc Liên quân Mỹ jordan Yemen houthi Lực lượng Houthi xung đột tên lửa Patriot Tổng thống Trump Khủng hoảng kinh tế hệ thống phòng không khủng hoảng năng lượng Người tị nạn không kích nhằm vào Iran không kích
Bình luận (0)