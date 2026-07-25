Iran tấn công hàng loạt các căn cứ Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait

Theo đài RT, các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi lực lượng Mỹ không kích các thành phố Ahvaz, Khorramabad và Jask của Iran.

Còi báo động đã vang lên hai lần tại Bahrain vào sáng 24.7, khi hai đợt tấn công nhắm vào căn cứ không quân Sheikh Isa và cơ sở hỗ trợ hải quân Bahrain, trụ sở của Hạm đội 5 hải quân Mỹ.

Quân đội Iran tuyên bố đã phóng UAV Arash tấn chức "các bồn nhiên liệu, nhà kho thiết bị lớn và silo, cùng doanh trại" của lực lượng quân đội Mỹ tại căn cứ Isa ở Bahrain. Trong một tuyên bố khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã làm hư hại một tháp quan sát tại cơ sở hỗ trợ hải quân Bahrain.

Cả hai cơ sở này đã nhiều lần bị Iran tấn công kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào tháng 2. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cột khói bốc lên từ khu vực căn cứ hải quân sau hồi còi báo động thứ hai.

Quân đội Iran cũng xác nhận đã tấn công 3 căn cứ khác ở Kuwait, cũng như "nhà chứa máy bay, nhà chứa máy bay bảo dưỡng hàng không và doanh trại" tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. IRGC cho biết đã gây thương vong cho nhân viên Mỹ trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Theo hãng tin AP, các lực lượng liên kết với Iran cũng tấn công một căn cứ có nhân viên Mỹ tại Erbil (Iraq).

Tờ Wall Street Journal ngày 24.7 đưa tin Bahrain và Kuwait bí mật cử máy bay của mình thực hiện các cuộc tấn công bên trong Iran vào đầu tháng này. Đây là hoạt động chưa từng được công bố trước đây, và có thể là lý do tại sao Iran tập trung gần như toàn bộ hỏa lực của mình vào hai quốc gia này vào ngày 24.7, tương tự như những gì nước này đã làm đối với UAE để đáp trả các cuộc không kích của máy bay UAE vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran vào tháng 4.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Mỹ vào mục tiêu quân sự của Iran ẢNH: REUTERS

Mỹ chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về việc các cơ sở hay nhân sự của nước này bị nhắm mục tiêu.

Mỹ và Iran đã liên tục đáp trả lẫn nhau trong 13 đêm liên tiếp, kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ vào đầu tháng này. Giữa đêm 23.7 và sáng 24.7, lực lượng Mỹ đã ném bom nhiều địa điểm ở miền trung và miền nam Iran, bao gồm Ahvaz, Khorramabad gần biên giới Iraq và thành phố cảng Jask. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Ahvaz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các trung tâm chỉ huy, khu vực máy bay không người lái (UAV), tháp viễn thông, khu vực giám sát ven biển và tài sản hải quân của Iran đã bị tấn công nhằm "tiếp tục giảm thiểu mối đe dọa mà Iran gây ra đối với các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz".

Tổng thống Donald Trump hôm 23.7 nói với trang tin Axios rằng ông "đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn, lớn hơn bao giờ hết" nhằm vào Iran. Lãnh đạo Mỹ thừa nhận quyết định này sẽ dẫn đến những hậu quả nào đó, song lưu ý ông vẫn chưa có quyết định cuối cùng và cũng không đưa ra thời hạn chót.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 22.7 cảnh báo bất kỳ hành động xâm lược nào của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng một "phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán".

Từ lâu, Iran đã khẳng định rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ gây nguy hiểm cho các quốc gia vùng Vịnh.