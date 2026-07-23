Ông Trump đe dọa đánh hạ tầng, Iran cứng rắn 'ăn miếng trả miếng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.7 tiếp tục đưa ra lời đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran. Ông khẳng định bất kỳ hành động nào của Tehran nhắm vào hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz sẽ ngay lập tức bị Mỹ đáp trả bằng các cuộc không kích.

Trên mạng xã hội, ông Trump viết: "Bất cứ khi nào Cộng hòa Hồi giáo Iran bắn vào một con tàu tại eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rốc két, máy bay không người lái (UAV) hay bất kỳ phương tiện nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã leo thang trong những tuần gần đây và được cho là có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Tranh chấp về quản lý eo biển Hormuz được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ một thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Cả hai bên đã liên tục tấn công lẫn nhau, đe dọa leo thang xung đột trên khắp Trung Đông.

Một chiếc thuyền bốc cháy sau một cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Iran ẢNH: REUTERS

Theo truyền thông Israel, Mỹ đã thông báo với Israel rằng sẽ sớm triển khai máy bay ném bom hạng nặng để tấn công Iran, được cho là nhắm vào các cơ sở hạt nhân kiên cố tại khu vực Natanz - nơi các cơ quan tình báo phương Tây nghi ngờ Iran đang xây dựng một cơ sở làm giàu uranium.

Nguồn tin từ Israel nói rằng Iran đã di chuyển hàng nghìn máy ly tâm và một phần kho dự trữ uranium làm giàu 60% đến tổ hợp ngầm mang tên núi Pickaxe sau cuộc chiến tháng 6.2025.

Đáp lại lời đe dọa của ông Trump, Iran ngay lập tức có phản ứng cứng rắn. Một nguồn tin quân sự Iran được hãng thông tấn Tasnim dẫn lại cho biết Tehran sẽ đánh trả vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố: "Phương trình của cuộc chiến này rất rõ ràng: tất cả hoặc không gì cả". Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cũng viết trên X rằng: "Học thuyết phòng thủ của chúng tôi rất rõ ràng: ăn miếng trả miếng".

Cuối ngày 22.7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành đợt không kích ngày thứ 12 liên tiếp, nhằm "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và tàu thương mại đi qua vùng biển trong khu vực".

Quân đội Kuwait sáng 23.7 (giờ địa phương) cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các UAV. Jordan cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa và 4 UAV, trong khi còi báo động không kích vang lên ở Bahrain. Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của nước này xác nhận nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở cả 3 quốc gia.

Trong khi đó, hãng tin AFP ngày 23.7 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở biển Đỏ, dẫn đến nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến Mỹ - Iran đang leo thang ở Trung Đông..

Bất chấp các cuộc tấn công dồn dập, Iran một lần nữa phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ tổ hợp hạt nhân bí mật nào tại núi Pickaxe, gọi đó là "cái cớ bịa đặt cho hành động xâm lược". Đài truyền hình nhà nước Iran cũng dẫn lời quân đội nước này cảnh báo các mối đe dọa của Mỹ "sẽ không có kết quả nào khác ngoài việc mở rộng chiến tranh".