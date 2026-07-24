Điều gì sẽ xảy ra nếu cả Biển Đỏ lẫn eo biển Hormuz bị phong tỏa?

Một mối đe dọa mới đang nảy sinh tại một trong những tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Lực lượng dân quân Houthi tại Yemen – vốn có quan hệ mật thiết với Iran – đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu mỏ và hoạt động thương mại toàn cầu. Sự leo thang căng thẳng mới nhất này có ý nghĩa gì đối với cuộc xung đột liên quan đến Iran cũng như nền kinh tế toàn cầu?