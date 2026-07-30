Quân đội Mỹ cân nhắc tịch thu điện thoại của binh sĩ tại Trung Đông

Reuters ngày 29.7 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper nhấn mạnh Iran đang khai thác lợi ích từ việc theo dõi các hình ảnh, video từ điện thoại của binh sĩ Mỹ cũng như tin tức báo chí để đánh giá mức độ thành công của các cuộc tập kích. Trước tình hình này, một số binh sĩ có thể sớm bị yêu cầu giao nộp thiết bị di động cá nhân.

"Cái giá nguồn thông tin mở này có thể được đong đếm bằng mạng sống của các quân nhân Mỹ và dân thường tại các quốc gia vùng Vịnh", ông Cooper cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.7 dự lễ đưa linh cữu quân nhân Mỹ thiệt mạng trong đợt tấn công vào căn cứ ở Jordan ẢNH: AFP

Vị chỉ huy đề cập một video đăng trên mạng xã hội Instagram - được quay bằng kính thông minh Meta của một binh sĩ - cho thấy quá trình sơ tán xuống hầm trú ẩn trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm 17.7.

Ông chỉ ra rằng nhờ các biện pháp gây nhiễu điện tử của Mỹ, Iran rất khó xác định chính xác đòn tấn công có trúng đích hay không. Tuy nhiên, việc rò rỉ những hình ảnh chi tiết từ hiện trường chẳng khác nào đang giúp Tehran "đánh giá thiệt hại chiến đấu hoàn toàn miễn phí", qua đó mở đường cho những đợt tấn công tiếp theo nghiêm trọng hơn.

Một số binh sĩ Mỹ tại Jordan đã được thông báo về việc điện thoại của họ sẽ bị tịch thu trong vài ngày tới. Động thái siết chặt an ninh liên lạc này đang làm dấy lên sự lo lắng đối với gia đình các quân nhân, bởi điện thoại vốn là phương tiện duy nhất để họ nhận tin nhắn báo bình an từ người thân.

Mỹ nói Iran bất ngờ bắn tên lửa vào căn cứ ở Trung Đông

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào ngày 28.2, đã có 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Từ nhiều năm qua, giới chức Mỹ đã liên tục cảnh báo rủi ro từ các ứng dụng trên thiết bị di động, do đối thủ có thể âm thầm thu thập dữ liệu vị trí để giám sát và nhắm mục tiêu vào các lực lượng đồn trú của Washington.