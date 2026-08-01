Iran cáo buộc Mỹ leo thang, 2 tàu dầu bị không kích gần eo biển Hormuz

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz nhìn từ Musandam (Oman) hôm 31.7 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 1.8 dẫn lời ông Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cáo buộc Mỹ leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo các nước trong khu vực không được hợp tác với Mỹ trong cuộc xung đột.

"Mỹ đang nhanh chóng tiến theo con đường leo thang căng thẳng trong khu vực. Bất kỳ quốc gia nào đóng vai trò lá chắn phòng thủ cho nước Mỹ sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa chiến tranh", ông Abdollahi tuyên bố.

Mỹ chưa lập tức bình luận về diễn biến trên. Trong cuộc họp nội các hôm 31.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ám chỉ rằng các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ vào Iran khó có thể kết thúc sớm.

"Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh và đến một lúc nào đó họ sẽ nói 'Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa'", CNN dẫn lời ông Trump phát biểu.

Ông Trump nói Mỹ sẽ đánh đến khi Iran 'hết chịu nổi'

Liên quan đến những diễn biến mới nhất ở Trung Đông, quân đội Kuwait ngày 1.8 cho biết đã phát hiện và phá hủy các máy bay không người lái (UAV) thù địch trong không phận nước này, đồng thời cáo buộc Iran tấn công một số cơ sở trọng yếu, theo Reuters.

Theo đó, một cơ sở của chính phủ ở phía bắc Kuwait và tài sản dân sự thuộc về một công ty trên đảo Bubiyan đã bị đánh trúng, đồng thời cho biết thêm rằng mảnh đạn rơi xuống gây thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Về lưu thông hàng hải, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 1.8 cho biết đã nhận được báo cáo về 2 sự cố ngoài khơi Oman, trong đó có một tàu dầu bị trúng vật thể bay chưa xác định.

Trong sự cố đầu tiên, một tàu dầu bị trúng một vật thể lạ không xác định cách Lima (Oman) khoảng 11 hải lý về phía đông bắc, làm hư hại phòng máy và khiến tàu mất khả năng điều khiển.

Sau đó, UKMTO cho biết họ đã nhận được báo cáo thứ hai về một sự cố, cách Khasab (Oman) khoảng 21 hải lý về phía đông bắc. Thuyền trưởng của một tàu dầu cho biết có vụ nổ ở gần, nhưng không gây thiệt hại cho tàu.

Lima và Khasab nằm trên bán đảo Musandam của Oman, tại cửa vào eo biển Hormuz, một nút thắt hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu đi qua.

Iran chưa bình luận về 2 sự việc trên.

Tại biển Đỏ, sứ mệnh hải quân Liên minh châu Âu (EU) ASPIDES ngày 1.8 cho hay một tàu buôn đã đi qua biển này an toàn, dưới sự bảo vệ của tàu hộ tống Bergamini của Ý.

ASPIDES, chiến dịch an ninh hàng hải của EU tại biển Đỏ, chưa công bố danh tính con tàu cũng như quốc tịch, quyền sở hữu hoặc chi tiết hàng hóa trên tàu.