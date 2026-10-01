Quân đội Mỹ lập bộ tư lệnh chuyên trách tác chiến tự hành và rô bốt

Xe mặt đất không người lái Hunter WOLF đang được Lục quân Mỹ thử nghiệm, trong đó có tích hợp hệ thống vũ khí điều khiển từ xa ẢNH: HDT GLOBAL

Hãng Reuters ngày 1.10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố việc thành lập một bộ tư lệnh mới, chuyên trách xây dựng và cung cấp các năng lực rô bốt và tự hành cho toàn quân đội Mỹ.

Ông Hegseth cho biết bộ phận mới sẽ mang tên Bộ Tư lệnh Tác chiến tự hành (Autonomous Warfare Command), phản ánh tính chất thay đổi nhanh chóng của chiến tranh cũng như nhu cầu thúc đẩy phát triển các hệ thống không người lái và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc thành lập một bộ chỉ huy mới là điều hiếm khi xảy ra và động thái này phản ánh nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm chuyển dịch từ các nền tảng vũ khí truyền thống đắt đỏ sang các hệ thống tự hành chi phí thấp hơn, vận hành bằng AI, vốn đã chứng tỏ vai trò quyết định trong các cuộc xung đột gần đây.

Lần gần đây nhất, Mỹ lập Bộ Tư lệnh Không gian vào năm 2019.

Trong bài phát biểu trước hàng trăm sĩ quan cấp dưới và quân nhân tại Quantico (bang Virginia), ông Hegseth cho biết bộ tư lệnh mới sẽ do một tướng 4 sao lãnh đạo.

"Nhịp độ chiến tranh đang thay đổi nhanh hơn so với quy trình hỗ trợ. Máy tính giá rẻ, siêu trí tuệ và công nghệ sản xuất thương mại tiên tiến đã tạo điều kiện cho sự phổ biến của các cuộc tấn công có độ chính xác cao với chi phí thấp", ông Hegseth phát biểu.

Quân đội Mỹ hiện có 11 bộ tư lệnh tác chiến, chịu trách nhiệm về các khu vực khác nhau trên thế giới và các nhiệm vụ cụ thể.

Ông Trump cùng giới trùm công nghệ ra 'hiến pháp' AI, muốn giữ ưu thế trước Trung Quốc

Việc thành lập bộ tư lệnh mới được công bố trong bối cảnh các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ phát triển AI thiếu kiểm soát và sự cạnh tranh công nghệ, những yếu tố có thể làm gia tăng hơn nữa các rủi ro đối với môi trường an ninh toàn cầu.

Cả Trung Quốc và Mỹ, 2 động lực chính thúc đẩy sự phát triển AI tiên tiến và việc ứng dụng công nghệ này trên toàn cầu, đều đang bất đồng gay gắt về các chính sách và hoạt động trong lĩnh vực AI.

Các chuyên gia an ninh từ cả hai nước đã kêu gọi thiết lập các cơ chế kiểm soát và xây dựng sự đồng thuận liên quan đến việc sử dụng AI trong các hệ thống quân sự, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.