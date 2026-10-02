Liệu có 'bất ngờ tháng 10' cho bầu cử giữa kỳ Mỹ ?

Vung tiền giành lợi thế

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu chính thức (3.11), cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang dồn toàn lực cho chặng đua nước rút. AP ngày 1.10 đưa tin đảng Dân chủ đang gặp những lỗ hổng lớn trong mục tiêu giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội, do hụt hơi trong cuộc đua chi tiền ủng hộ chiến dịch tranh cử.

Trong khi đó, dữ liệu do tổ chức phân tích chính trị AdImpact (Mỹ) công bố cho thấy đảng Cộng hòa đang vượt trội khi vung tiền cho các chiến dịch vận động. Hồ sơ chỉ ra đảng này chi nhiều hơn 440 triệu USD trên toàn quốc so với phe Dân chủ, tính từ tháng 9 đến ngày bầu cử (1,63 tỉ USD so với 1,19 tỉ USD). Tại các bang có cuộc đua gay cấn vào Thượng viện, không nơi nào mà đảng Dân chủ chi nhiều hơn đối thủ.

Cử tri bỏ phiếu bầu giữa kỳ sớm tại điểm bỏ phiếu ở bang Minnesota (Mỹ) ngày 18.9 ẢNH: AP

Bên cạnh bài toán tài chính, đảng Dân chủ còn đối diện nguy cơ suy giảm uy tín và chia rẽ nội bộ. Khảo sát do báo The New York Times và Viện Siena thực hiện cho thấy trong số cử tri đảng Dân chủ, có tới 60% thừa nhận nội bộ đảng đang bị chia rẽ, trái ngược với tỷ lệ 61% cử tri Cộng hòa tin tưởng vào sự đoàn kết của đảng mình. Theo AP, một số cử tri và chuyên gia nhận định đảng Dân chủ đang rơi vào "cuộc khủng hoảng bản sắc", khi thông điệp vận động quá tập trung vào công kích Tổng thống Donald Trump, thay vì đưa ra đường lối kinh tế thuyết phục nhằm thu hút nhóm cử tri ôn hòa.

Cử tri quan tâm gì ?

Ở chiều ngược lại, đảng Cộng hòa cũng đối mặt với những "cơn gió ngược". Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đều đã trực tiếp vận động, nhưng nỗ lực này đang bị phủ bóng bởi sự bất mãn của cử tri trước tình trạng vật giá leo thang.

Theo The Hill ngày 30.9, giá nhiên liệu đã trở thành "điểm nóng" khi giá xăng chạm mức 4,5 USD/gallon và dầu diesel vọt lên 6,5 USD/gallon, xuất phát từ những xáo trộn thương mại do chiến sự Trung Đông. Chi phí leo thang đè nặng lên các cộng đồng nông nghiệp miền Trung Tây - vốn là thành trì truyền thống của phe bảo thủ. Đài Fox News dẫn các thăm dò cho hay khoảng 50% số cử tri coi những vấn đề kinh tế (như chi phí sinh hoạt, lạm phát, việc làm) là mối quan tâm hàng đầu.

Tình trạng giá cả chưa thể hạ nhiệt đã tạo ra làn sóng phản đối ngay trong nội bộ Cộng hòa. Nhiều ứng viên và nghị sĩ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, công khai kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến với Iran nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, thay vì duy trì quan điểm cứng rắn như Nhà Trắng. Rạn nứt tương tự cũng xuất hiện xoay quanh các chính sách siết chặt nhập cư và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Phân tích của báo The Wall Street Journal ngày 30.9 chỉ ra sự phân hóa lập trường trong nhóm cử tri đang thúc đẩy hiện tượng "bầu cử chéo" tại nhiều bang như Texas, Georgia và New Hampshire. Theo đó, nhiều cử tri có xu hướng chọn ứng viên Cộng hòa cho ghế thống đốc nhưng lại bầu đại diện Dân chủ vào quốc hội hoặc ngược lại. Thực tế này cho thấy yếu tố kinh tế và uy tín cá nhân của từng ứng viên đang ít nhiều vượt qua sự trung thành đảng phái truyền thống, càng khiến kết quả cuộc đua ngày 3.11 trở nên khó đoán.