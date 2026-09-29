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    Thế giới

    Đồng minh của ông Trump rời FBI trước bầu cử giữa kỳ

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Ông Andrew Bailey, một trong các Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ngày 28.9 tuyên bố từ chức sau hơn một năm đảm nhiệm vị trí này, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

    Ông Bailey, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng rời chức Tổng chưởng lý bang Missouri để gia nhập FBI. Trong thông báo trên mạng xã hội, ông cho biết quyết định rời cơ quan nhằm trở về dành thời gian cho gia đình.

    "Tôi tin tưởng Giám đốc Patel sẽ tiếp tục cải cách FBI, chống tội phạm bạo lực, bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường trách nhiệm giải trình trong tổ chức và khôi phục niềm tin của công chúng", Reuters dẫn bài viết của ông Bailey.

    Ông Andrew Bailey nói chuyện điện thoại tại Union City, bang Georgia (Mỹ) ngày 28.1.2026

    ẢNH: REUTERS

    Làm việc dưới quyền Giám đốc FBI Kash Patel, ông Bailey tham gia giám sát một số cuộc điều tra liên quan bầu cử. Hồi đầu năm, ông có mặt khi các đặc vụ FBI thu giữ các tài liệu và lá phiếu liên quan cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại bang Georgia.

    Vị trí phó giám đốc FBI phụ trách phần lớn hoạt động thực thi pháp luật hằng ngày của cơ quan. Theo truyền thống, chức vụ này thường do các quan chức chuyên nghiệp lâu năm trong FBI đảm nhiệm.

    Ban đầu, ông Bailey giữ vai trò đồng phó giám đốc cùng ông Dan Bongino, cựu đặc vụ Mật vụ Mỹ. Ông Bongino rời FBI hồi tháng 1. Gần đây, quan chức kỳ cựu Christopher Raia cũng tham gia nhóm lãnh đạo cấp cao cùng ông Patel và ông Bailey.

    Việc ông Bailey từ chức diễn ra khoảng 5 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ.

    Trong thời gian qua, FBI đã xem xét hồ sơ bầu cử tại nhiều bang và tham gia các cuộc điều tra liên quan quy trình bỏ phiếu, trong đó có vấn đề người không phải công dân Mỹ tham gia bầu cử.

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