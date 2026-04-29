Cựu Giám đốc FBI bị truy tố về bài đăng '86 47'

Theo tờ The Guardian, cựu Giám đốc FBI James Comey bị cáo buộc "cố ý đe dọa tính mạng" Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Instagram và tội truyền bá lời đe dọa lên nền tảng thương mại liên bang.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche và Giám đốc FBI Kash Patel họp báo công bố cáo trạng đối với cựu Giám đốc FBI James Comey ngày 28.4 ẢNH: REUTERS

Bằng chứng được đưa ra là một bức ảnh chụp các vỏ sò được xếp thành dãy số "86 47", được ông Comey đăng lên Instagram vào năm ngoái.

Trong tiếng lóng Mỹ, 86 có nghĩa là loại bỏ, hủy bỏ hoặc tống khứ một ai đó, thứ gì đó. Còn 47 ám chỉ ông Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Lập luận của cơ quan công tố là một người bình thường sẽ hiểu đây là biểu hiện nghiêm trọng của ý định gây hại cho Tổng thống Trump.

Đáp lại, cựu Giám đốc FBI đã gỡ bài đăng và gửi lời xin lỗi. Ông khẳng định không biết dãy số này liên quan đến bạo lực và tuyên bố bản thân luôn phản đối mọi hình thức bạo lực.

Bản cáo trạng dài 2 trang đã được nộp tại bang Bắc Carolina. Một lệnh bắt giữ ông James Comey đã được ban hành, nhưng chưa xác nhận liệu ông đã bị bắt giữ hay chưa.

Trong một video mới được đăng tải trên nền tảng Substack với tiêu đề "Seashells" (Vỏ sò), ông Comey khẳng định mình hoàn toàn vô tội và không hề sợ hãi trước các cáo buộc liên quan đến bức ảnh vỏ sò xếp chữ "86 47" chụp tại Bắc Carolina một năm trước.

Ông bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối rằng mình sẽ được minh oan tại phiên tòa và tin vào sự độc lập của cơ quan tư pháp liên bang.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, ông Patrick Fitzgerald, luật sư đại diện cho ông Comey, cho biết thân chủ của mình "kiên quyết phủ nhận các cáo buộc" đã được đệ trình lên tòa án liên bang. "Chúng tôi sẽ phản đối các cáo buộc này tại tòa án và mong chờ ngày minh oan cho ông Comey cũng như bảo vệ Tu chính án thứ nhất", ông Fitzgerald tuyên bố.

Cựu Giám đốc FBI James Comey phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Harvard năm 2020 ẢNH: AP

Đảng Dân chủ phản ứng

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ đã phản ứng kịch liệt về vụ việc.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff, người từng dẫn đầu cuộc điều tra luận tội đầu tiên đối với ông Trump, cáo buộc quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đưa ra các tội danh "vớ vẩn" nhằm lấy lòng Nhà Trắng để giữ ghế chính thức. Ông Blanche mới được bổ nhiệm tạm quyền gần đây sau khi bà Pam Bondi rời ghế bộ trưởng.

Nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ của Ủy ban Tư pháp Hạ viện được dẫn dắt bởi hạ nghị sĩ Jamie Raskin đặt câu hỏi về tiêu chuẩn kép trong thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp Mỹ. Họ so sánh rằng nếu việc xếp vỏ sò bị coi là tội hình sự, tại sao các phát ngôn bạo lực trực tiếp của ông Trump lại không bị xử lý?

Nhóm đưa ra dẫn chứng là ông Trump từng gọi phát ngôn của 6 nghị sĩ Dân chủ là hành vi "phản quốc đáng bị tử hình" và cho rằng cựu nghị sĩ Cộng hòa Liz Cheney nên đối mặt với "9 họng súng chĩa thẳng vào mặt", theo The Guardian.

Ông James Comey được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm Giám đốc FBI vào năm 2013, nhiệm kỳ 10 năm.

Chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Comey thông báo mở lại cuộc điều tra về email của bà Hillary Clinton, hành động mà nhiều người cho rằng đã giúp ông Trump chiến thắng. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông Trump bắt đầu quay sang chỉ trích ông Comey vì các cuộc điều tra liên quan đến Nga.

Ông Trump đột ngột cách chức ông Comey vào năm 2017. Dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Comey với cáo buộc khai man trước quốc hội nhưng vụ án này đã bị bãi bỏ vào cuối năm 2025, theo CNN.