Cơ phó vụ flydubai từng bị cấm bay

Đài CNN ngày 2.10 đưa tin nghi phạm tấn công cơ trưởng chuyến bay của hãng flydubai hướng đến thành phố Tel Aviv (Israel) vào ngày 30.9 là một công dân Oman. Đáng chú ý, người này từng làm phi công thực tập cho hãng hàng không quốc gia Oman Air vào năm 2024, thế nhưng bị đình chỉ sau khi giới chức phát hiện anh ta tàng trữ các tài liệu cực đoan và bị coi là đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh.

Máy bay của hãng flydubai ẢNH: AFP

Sau sự cố trên, nghi phạm chỉ được giao một công việc hành chính, trước khi chuyển sang làm việc cho hãng Royal Air Maroc (hãng hàng không quốc gia của Morocco) và sau đó gia nhập flydubai được vỏn vẹn 8 tháng.

Thảm kịch trên flybudai đã được ngăn chặn kịp thời nhờ sự kháng cự của cơ trưởng Smit Machchhar và sự hỗ trợ dũng cảm từ các hành khách. Theo điều tra, nghi phạm đã đẩy máy bay vào thế bổ nhào để cố tình đâm xuống Israel nhưng cuối cùng bị khống chế. Bác sĩ Shota Musaev, một hành khách tham gia ứng cứu, kể lại rằng nghi phạm lúc đó bê bết máu, bị trói trên sàn bên ngoài buồng lái và từng hô to: "Làm ơn hãy giết tôi đi", theo ABC News.

Một hành khách khác đã giúp kiểm soát cần lái để ổn định máy bay trước khi một phi công thứ ba đi cùng chuyến bay tiếp quản. Chuyến bay sau đó đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Tabuk (Ả Rập Xê Út).

Cơ trưởng chuyến bay flydubai: 'Không thể để bất kỳ ai thiệt mạng’

Vào ngày 1.10, nghi phạm đã được đưa sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để tiếp tục điều tra về cáo buộc khủng bố. Các nguồn tin tình báo cho biết nghi phạm đang hợp tác và khai nhận ý định ban đầu là phá hủy máy bay tại Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng nghi phạm có thể đã trải qua thời gian tiếp nhận tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Hiện tại, hàng loạt cơ quan an ninh Israel (bao gồm cả tình báo Mossad) đang gấp rút điều tra nguyên nhân một công dân Oman - quốc gia không công nhận Israel - lại có thể vượt qua các vòng kiểm tra lý lịch gắt gao để làm việc trên một chuyến bay đến Tel Aviv. Trước mắt, hãng flydubai đã tạm dừng mọi hoạt động bay đến Tel Aviv để phục vụ điều tra.