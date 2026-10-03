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    Thế giới

    UAE gọi vụ flydubai là 'tấn công khủng bố', cho biết cơ phó dùng rìu gây án

    Vi Trân
    Vi Trân

    Cơ quan điều tra UAE cho biết cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của Hãng hàng không flydubai đã thực hiện 'cuộc tấn công khủng bố' và dùng rìu đánh cơ trưởng.

    Ngày 3.10, các hãng truyền thông phương Tây như AP, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết cơ phó của chuyến bay flydubai gặp sự cố mới đây là người Oman, tên Hamam al-Hammami.

    Chuyến bay chở 182 người từ Dubai (UAE) sang Tel Aviv (Israel) hôm 30.9 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út do cơ phó tấn công cơ trưởng và được cho là có ý định lái máy bay đâm xuống đất. Tổ bay và một số hành khách đã can thiệp kịp thời và hạ cánh máy bay an toàn. Hầu hết hành khách là người Israel.

    Những hình ảnh cho biết gì về vụ cơ trưởng flydubai bị đâm trong buồng lái?

    Trong bình luận đầu tiên của nhà chức trách UAE về vụ việc, Tổng chưởng lý Hamad Saif Al Shamsi cho biết cơ phó đã cố gắng thực hiện "cuộc tấn công khủng bố", theo Reuters.

    Người này dùng rìu khẩn cấp được trang bị trong buồng lái - công cụ được dùng trong các tình huống khẩn - để tấn công cơ trưởng và tìm cách kiểm soát máy bay.

    Cơ quan điều tra đang xác minh tình huống dẫn đến vụ việc, động cơ của nghi phạm, các mối liên hệ tiềm tàng, bằng chứng vật lý và kỹ thuật số. Ông Al Shamsi cho biết UAE đang dẫn đầu cuộc điều tra. Vị quan chức không bình luận về thông tin danh tính của cơ phó.

    Flydubai - hãng hàng không thuộc sở hữu của chính quyền Dubai - nói rằng các tình tiết quanh vụ việc đang được điều tra và hãng này chưa thể bình luận thêm.

    UAE nói cơ phó vụ flydubai 'tấn công khủng bố', dùng rìu gây án - Ảnh 1.

    Một máy bay của flydubai chở hành khách trên chuyến bay gặp sự cố từ Ả Rập Xê Út về đến Israel hôm 30.9

    ẢNH: REUTERS

    Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2.10 nói rằng Tel Aviv đang điều tra liệu cơ phó có hành động theo chỉ thị của ai hay không, cảnh báo rằng những ai liên quan đều sẽ phải "trả giá đắt".

    Ông Netanyahu nói rằng nghi phạm đã bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan và có vẻ như muốn tự sát. Hãng tin AP dẫng nguồn thạo tin tiết lộ cơ phó đã bị Oman cấm bay vì lo ngại người này có quan điểm cực đoan. Phía Tel Aviv cũng đang điều tra vì sao viên phi công này lại được phép bay đến Israel, vốn có quy định cấm phi công từ các nước không có quan hệ ngoại giao với Israel.

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