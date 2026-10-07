Nử tử tù bị tiêm thuốc độc không chết đã tỉnh, có thể nói chuyện

Nữ tử tù Christa Pike, người sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại nhà tù Mỹ tuần trước hiện đã tỉnh táo và có thể nói chuyện, tuy nhiên tiên lượng về tình trạng của bà vẫn chưa rõ ràng.

Bà Pike đã bị tiêm hai liều thuốc pentobarbital tại một nhà tù ở Tennessee cách đây một tuần. Tuy nhiên, bà không chết sau và được đưa khẩn cấp đến bệnh viện, sau đó từng rơi vào tình trạng hôn mê, phải thở máy và ở trong tình trạng nguy kịch.

AFP sáng 7.10 dẫn lời các luật sư của bà Pike cho biết bất chấp mọi dự đoán tiêu cực, hiện bà đã tỉnh táo, nói chuyện được và vẫn đang tiếp tục được chăm sóc y tế đặc biệt.

"Dù bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, bà ấy vẫn bị còng tay và còng chân vào giường bệnh. Sự hồi phục của bà ấy là trường hợp chưa từng có tiền lệ về mặt y khoa. Tiên lượng vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất chúng tôi cũng dự đoán quá trình hồi phục sẽ kéo dài", theo lời luật sư.

Thống đốc bang Tennessee, ông Bill Lee đã ra lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình tại bang này sau vụ hành quyết bất thành để chờ một cuộc điều tra độc lập. Giám đốc phụ trách nhà tù bang cũng đã từ chức.

Nữ tử tù Christa Pike hồi năm 2007 Ảnh: Reuters

Nước Pháp trước bài toán khó: biểu tình của học sinh trung học

Một nguồn tin chính phủ Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ họp với các bộ trưởng chủ chốt để thảo luận về các cuộc biểu tình của học sinh trung học đang gây chấn động đất nước.

Các quan chức được triệu tập bao gồm Thủ tướng Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez và Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.10 đã đưa ra một nhận định gây tranh cãi, quy kết các cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh tại Pháp là do "di cư ồ ạt" và Hồi giáo gây ra.

"Những gì đang diễn ra ở Pháp chính là tình trạng di cư ồ ạt mất kiểm soát. Vấn đề không nằm ở trường học, mà là chuyện Hồi giáo muốn thâu tóm một quốc gia từng rất vĩ đại", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp nước Pháp vào ngày 6.10 khi giáo viên và phụ huynh cùng học sinh trung học xuống đường trong ngày cao điểm của chuỗi sự kiện mà Thủ tướng Sebastien Lecornu mô tả là các cuộc biểu tình bạo lực nhất trong nhiều thập niên qua, theo Reuters.

Ông Trump định nói chuyện với ông Putin vụ ca tử vong trong phòng thí nghiệm ở Nga

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 6.10 đã kêu gọi Nga minh bạch về cái chết của một kỹ thuật viên tại cơ sở nghiên cứu bệnh dịch hạch ở nước này. "Việc chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo các quy định của điều lệ y tế quốc tế là điều cần thiết để làm rõ những báo cáo trái chiều và cho phép đánh giá chính xác các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng", ông viết trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về ca tử vong trên trong thời gian sớm.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau hồi 2025 Ảnh: Reuters

Theo AFP, phía Nga phủ nhận việc đang triển khai các biện pháp chống dịch hạch và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông tin về sự cố xảy ra tại một viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở vùng Irkutsk, Siberia vào tuần trước.

Tuy nhiên, Mỹ thể hiện sự lo ngại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Nga công khai thông tin về tình hình này. "Chúng tôi khuyến khích Nga minh bạch và chia sẻ thêm thông tin với thế giới để tất cả chúng ta có thể phản ứng một cách phù hợp và đúng đắn. Tùy thuộc vào những thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ xác định cách thức ứng phó", ông Rubio phát biểu.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi cho Nga một công hàm ngoại giao mật, cảnh báo Moscow rằng việc không công bố chi tiết vụ việc là đi ngược lại các nghĩa vụ quốc tế về y tế.

Tàu dầu bị tấn công, bốc cháy dữ dội trên biển Đen

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết tàu chở dầu Aframax Rio treo cờ Liberia đã bị các xuồng không người lái tấn công ở ngoài khơi biển Đen.

TASS ngày 7.10 đưa tin Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin đã chủ trì cuộc họp ứng phó khẩn cấp sau vụ tấn công. Dầu bốc cháy sau vụ tấn công. Toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Aframax Rio đã được giải cứu và không có thương vong nào xảy ra.

AFP thì đưa tin Ukraine đã tấn công tàu chở dầu ở vùng biển ngoài khơi miền nam nước Nga vào 6.10, gây ra một đám cháy lớn và cột khói đen bao trùm một phần thành phố nghỉ dưỡng Sochi.