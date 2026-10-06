Hàn Quốc nói Ukraine chưa xin lỗi thỏa đáng về việc lộ thông tin

Ông Cho đưa ra thông tin trên trong phiên điều trần tại quốc hội, sau khi các nhà lập pháp hỏi liệu Ukraine đã xin lỗi về vụ việc hay chưa, theo Hãng tin Yonhap.

"Tôi đã liên tục liên lạc với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này, và ông ấy đã bày tỏ tình hình khó khăn như thế nào", ông Cho nói. Theo ông Cho, phía Ukraine đã gửi lời xin lỗi và ông đã nhận được thông điệp. Tuy nhiên, ông đánh giá lời xin lỗi này chưa đáp ứng kỳ vọng của Hàn Quốc, do đó Seoul sẽ cân nhắc "những biện pháp kiên quyết khác".

Bên cạnh đó, ông Cho cho hay chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét nhiều phương án để phản ứng, trong đó có khả năng triệu hồi đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, ông Park Hee-chang, theo đề xuất của một nghị sĩ.

Khi được hỏi về lý do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông tin chuyển giao 2 binh sĩ Triều Tiên, Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 6.10 cho rằng Tổng thống Ukraine có thể muốn chứng minh với Liên Hiệp Quốc rằng Ukraine đã hành động đúng mực với tư cách một nền dân chủ tự do. Tuy nhiên, Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh tất cả chỉ là suy đoán cá nhân.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 20 (EAS), thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia) hồi tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Động thái này diễn ra sau khi ông Zelensky hồi tháng 9 công khai thông tin về việc chuyển giao 2 binh sĩ Triều Tiên bị bắt cho Hàn Quốc. Sau đó, văn phòng của ông Zelensky phủ nhận việc 2 nước có thỏa thuận giữ bí mật về vụ chuyển giao.

Đáp lại, Seoul khẳng định 2 bên ngay từ đầu đã thống nhất không công khai thông tin nhằm bảo vệ 2 binh sĩ và gia đình của họ. Ông Cho cho biết thêm chính phía Ukraine là bên đầu tiên đề nghị giữ kín vụ việc. Sau khi Hàn Quốc yêu cầu giải thích và xin lỗi chính thức, Ngoại trưởng Ukraine đã mô tả vụ việc là một "sự hiểu lầm ngoại giao" và bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm được giải quyết.

Dù bất đồng về cách xử lý thông tin, Hàn Quốc vẫn tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với Ukraine.