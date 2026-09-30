Triều Tiên bác bỏ cáo buộc cài mìn khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương

Một trạm gác của Triều Tiên tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30.9 dẫn lời bà Kim Yo-jong, Trưởng ban thuộc Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, bác bỏ thông báo của Hàn Quốc rằng các quả mìn của Triều Tiên dường như đã phát nổ trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Bà Kim cáo buộc Seoul làm giả kết quả điều tra và cảnh báo sẽ đáp trả "ngay lập tức và không khoan nhượng" nếu binh sĩ của họ bị tấn công.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm 28.9 thông báo rằng mìn của Triều Tiên "nhiều khả năng" là nguyên nhân gây ra vụ nổ hôm 21.9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Theo bà Kim, phía Hàn Quốc "đang dàn dựng những kết quả vô căn cứ và biện minh cho hành động của mình nhằm thực hiện các hành vi khiêu khích về chính trị và quân sự" đối với Triều Tiên.

Bà cho biết quân đội Triều Tiên đã bắt đầu dựng các rào chắn tại khu vực giới tuyến phía nam từ 2 năm trước, đồng thời khẳng định đây "chỉ là sự thực thi triệt để quyền chủ quyền và không liên quan bất kỳ mục đích quân sự nào".

Bên cạnh đó, bà nhấn mạnh rằng binh sĩ Triều Tiên "chưa bao giờ vượt qua giới tuyến", đồng thời cáo buộc quân đội Hàn Quốc đe dọa binh sĩ nước này bằng các thông báo cảnh báo và những phát súng.

"Nếu (các binh sĩ) Hàn Quốc nổ súng vào binh sĩ của chúng tôi đang thực hiện dự án cố định tại khu vực biên giới phía nam, chứ không phải là những phát súng cảnh cáo, thì các đơn vị biên phòng của chúng tôi sẽ lập tức tiến hành đòn đáp trả không khoan nhượng", bà tuyên bố.

Bà Kim cũng cảnh báo thêm rằng bất kỳ hành động "vu khống và khiêu khích ác ý" nào tiếp diễn tại khu vực giới tuyến đều có thể dẫn đến "một tình huống chưa từng có tiền lệ".

Theo Yonhap, có ít nhất 4 quả mìn của Triều Tiên, bao gồm cả 2 quả đã phát nổ, tại khu vực xảy ra vụ nổ ở DMZ. Tiến hành kiểm tra hiện trường vào ngày 29.9, JCS cho biết đã phát hiện một quả mìn của Triều Tiên gần nơi xảy ra vụ nổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul thông báo với các nghị sĩ hôm 29.9 rằng quả mìn này được cố ý cài, chứ không phải là mìn bị thất lạc, và nhiều khả năng có liên quan nỗ lực củng cố giới tuyến của Bình Nhưỡng.