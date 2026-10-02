Hàn Quốc phản ứng gay gắt sau tranh cãi với Ukraine về chuyện lộ mật

“Nếu (Ukraine) tiếp tục phủ nhận sự thật và từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức, Seoul sẽ có những biện pháp bổ sung”, ông Lee viết trên tài khoản X ngày 2.10.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa Seoul và Kyiv, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước công khai thông tin về việc Ukraine chuyển giao 2 tù binh CHDCND Triều Tiên cho Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 2.10 cho hay phía ông Lee khẳng định Ukraine đã đơn phương tiết lộ thông tin về việc chuyển giao, dù trước đó yêu cầu Hàn Quốc giữ bí mật. Sau khi thông tin được công khai, Kyiv lại phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật, khiến ông Lee cáo buộc người đứng đầu nhà nước đối tác là “kẻ nói dối”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa) Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm: “Trước yêu cầu thừa nhận thỏa thuận và xin lỗi, Ukraine lại đề cập khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự liên Triều trong tương lai”. Ông Lee đồng thời cáo buộc Ukraine âm mưu gây ra “chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên” và bày tỏ đáng tiếc trước cách xử lý của Kyiv.

“Vì đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của người dân và đất nước Hàn Quốc, tôi không thể im lặng”, ông Lee nói.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine ngày 1.10 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kyiv đang nỗ lực giải quyết bất đồng với Seoul, đồng thời gọi đây là một sự hiểu lầm ngoại giao và hy vọng tình hình sẽ sớm được giải quyết.

“Tôi thực sự hy vọng rằng tình hình này sẽ được giải quyết trong tương lai gần và chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó. Đối với chúng tôi, Hàn Quốc là một quốc gia quan trọng”, ông Sybiha nói.

Về phía Hàn Quốc, một quan chức cấp cao cho biết Seoul muốn giữ bí mật việc chuyển giao vì các lý do an ninh, ngoại giao và nhân đạo, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho 2 tù binh và gia đình họ.

Hàn Quốc muốn Ukraine xin lỗi vì tiết lộ chuyển giao tù binh Triều Tiên

Triều Tiên đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Nga, trong đó có hiệp ước phòng thủ chung, và được cho là đã điều khoảng 14.000 binh sĩ hỗ trợ lực lượng Nga tại khu vực Kursk. Ukraine bắt giữ 2 binh sĩ Triều Tiên vào tháng 1.2025. Đây là những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên được biết đến bị bắt sống kể từ khi Bình Nhưỡng đưa quân hỗ trợ Nga.

Trong tuần này, ông Zelenskyy cho biết hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên vẫn đang ở Nga, trong khi khoảng 10.000 binh sĩ khác đang được huấn luyện để chuẩn bị cho khả năng triển khai trong tương lai, theo Reuters. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này.