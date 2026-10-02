Ông Zelensky khoe tên lửa đạn đạo FP-7 lần đầu đưa vào thực chiến

"Tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 của Ukraine. Lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả. Bước tiếp theo là sản xuất hàng loạt", Reuters dẫn bài viết của ông Zelensky trên Telegram ngày 1.10.

Nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ FP-7 được triển khai ở đâu hay nhằm vào mục tiêu nào.

Tên lửa đạn đạo FP-7 ẢNH: Fire Point

Tên lửa đạn đạo FP-7 do Tập đoàn quốc phòng Ukraine Fire Point phát triển, với tầm bắn dự kiến khoảng 200 - 250 km, đầu đạn nặng khoảng 200 kg và tốc độ tối đa 1.500 m/giây. Một số nhà phân tích Ukraine so sánh loại tên lửa này với ATACMS của Mỹ.

"Đây sẽ là một phiên bản tương tự của ATACMS, thậm chí có thể với đầu đạn lớn hơn. Nhưng chi phí sẽ chỉ bằng một nửa", ông Denys Shtilerman, nhà thiết kế chính và đồng sáng lập của Fire Point, cho biết.

Theo Fire Point, FP-7 được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật ở tiền tuyến và khu vực hậu phương gần, như sở chỉ huy, kho vũ khí, trận địa radar, hệ thống tác chiến điện tử, phòng không, bệ phóng tên lửa, điểm phóng máy bay không người lái (UAV) và sân bay nằm trong tầm bắn.

Bên cạnh đó, hệ thống FP-7 sử dụng bệ phóng mặt đất có khả năng cơ động, giúp tăng tính linh hoạt, rút ngắn thời gian triển khai và thích ứng với nhiều yêu cầu tác chiến khác nhau.

Fire Point cho biết mục tiêu quan trọng là đưa FP-7 vào sản xuất quy mô lớn. Ông Denys Shtilerman nhận định việc chỉ chế tạo vài tên lửa mỗi tháng sẽ không đủ tạo tác động đáng kể trên chiến trường.

Việc Ukraine đẩy nhanh chương trình tên lửa diễn ra trong bối cảnh Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích, trong khi Kyiv muốn giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí tầm xa từ phương Tây.

Song song với FP-7, Fire Point đang phát triển FP-9, loại tên lửa có tầm bắn dự kiến lên tới 850 km. Công ty cũng phát triển biến thể FP-7.X cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ chương trình phòng thủ tên lửa Freyja của châu Âu. Dự án này hướng tới một hệ thống có chi phí thấp hơn Patriot của Mỹ, với mục tiêu giữ giá mỗi tên lửa đánh chặn dưới 1,2 triệu USD, theo Kyiv Post.

Các nhà phân tích cho rằng việc triển khai các loại tên lửa trên sẽ cho phép Ukraine tấn công các địa điểm phóng và sản xuất tên lửa của Nga, đồng thời gây áp lực lên cơ sở hạ tầng của Moscow.

Ukraine hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo Nga. Do đó, việc FP-7 đưa vào chiến đấu được Ukraine xem là một bước tiến trong nỗ lực mở rộng năng lực tên lửa nội địa, cả ở nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ, sau hơn 4 năm rưỡi xung đột với Nga.