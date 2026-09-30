    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Bỉ chuyển cho Ukraine 3 chiếc F-16, đặc phái viên của Tổng thống Putin đến Mỹ

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.9 thông báo Bỉ sẽ chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.

    "Đã có một thỏa thuận quan trọng với Bỉ về việc chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp nhận số máy bay này theo quy trình được tăng tốc", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X, theo Reuters.

    Bỉ sẽ chuyển cho Ukraine 3 chiếc F-16, quan chức Mỹ - Nga gặp nhau - Ảnh 1.

    Hai máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào ngày 4.8.2024

    Ảnh: Reuters

    Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine đã nhận được các lô đạn dược dành cho F-16 theo diện "cung cấp khẩn cấp" từ Bỉ, Tây Ban Nha và những quốc gia khác.

    Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho hay nước này sẽ bàn giao 7 chiếc F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay. Trong số đó có 4 chiếc sẽ được dùng làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế, trong khi 3 chiếc còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của Nga, theo trang tin The Kyiv Independent.

    Ukraine bắt đầu nhận F-16 do Mỹ sản xuất từ một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Hà Lan và Đan Mạch, vào tháng 8.2024.

    Loại chiến đấu cơ này được dùng để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong các đợt không kích nhắm vào Ukraine, đồng thời cũng có thể được triển khai để phóng tên lửa vào các vị trí của Nga dọc theo tiền tuyến, theo The Kyiv Independent.

    Trong khi đó, một quan chức Mỹ ngày 29.9 cho hay ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã có các cuộc thảo luận với giới chức Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo Reuters.

    Vị quan chức cho biết thêm ông Dmitriev đến Washington "để tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine cũng như các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa Mỹ và Nga sau khi xung đột kết thúc".

    Một số nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters rằng trong thời gian ở Washington D.C, ông Dmitriev đã có các cuộc gặp với đại diện của Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng Mỹ.

    Chuyến thăm hôm 28.9 của ông Dmitriev diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Zelensky tại thành phố New York (Mỹ) vào tuần trước. Trong cuộc gặp đó, ông Zelensky cho hay hai bên đã thảo luận về khả năng ngừng tấn công vào các mục tiêu liên quan đến năng lượng.

    Tin liên quan

    Chiến đấu cơ F-16 của Ukraine rơi trong lúc chặn mục tiêu Nga

    Chiến đấu cơ F-16 của Ukraine rơi trong lúc chặn mục tiêu Nga

    Không quân Ukraine xác nhận đã mất liên lạc với 1 chiếc chiến đấu cơ F-16 trong nhiệm vụ tác chiến vào ngày 29.7, sau khi máy bay gặp sự cố khẩn cấp trên không.

    Nga bắn hạ F-16, Ukraine đưa vũ khí Mỹ vào tác chiến?

    Nga lên tiếng sau khi Iran tuyên bố định rút khỏi NPT

    Khám phá thêm chủ đề

    F-16 Bỉ UKRAINE Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặc phái viên của Tổng thống Putin Tổng thống Mỹ Donald Trump

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận