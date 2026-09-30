Bỉ chuyển cho Ukraine 3 chiếc F-16, đặc phái viên của Tổng thống Putin đến Mỹ

"Đã có một thỏa thuận quan trọng với Bỉ về việc chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp nhận số máy bay này theo quy trình được tăng tốc", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X, theo Reuters.

Hai máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào ngày 4.8.2024 Ảnh: Reuters

Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine đã nhận được các lô đạn dược dành cho F-16 theo diện "cung cấp khẩn cấp" từ Bỉ, Tây Ban Nha và những quốc gia khác.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho hay nước này sẽ bàn giao 7 chiếc F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay. Trong số đó có 4 chiếc sẽ được dùng làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế, trong khi 3 chiếc còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của Nga, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ukraine bắt đầu nhận F-16 do Mỹ sản xuất từ một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Hà Lan và Đan Mạch, vào tháng 8.2024.

Loại chiến đấu cơ này được dùng để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong các đợt không kích nhắm vào Ukraine, đồng thời cũng có thể được triển khai để phóng tên lửa vào các vị trí của Nga dọc theo tiền tuyến, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ ngày 29.9 cho hay ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã có các cuộc thảo luận với giới chức Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo Reuters.

Vị quan chức cho biết thêm ông Dmitriev đến Washington "để tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine cũng như các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa Mỹ và Nga sau khi xung đột kết thúc".

Một số nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters rằng trong thời gian ở Washington D.C, ông Dmitriev đã có các cuộc gặp với đại diện của Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng Mỹ.

Chuyến thăm hôm 28.9 của ông Dmitriev diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Zelensky tại thành phố New York (Mỹ) vào tuần trước. Trong cuộc gặp đó, ông Zelensky cho hay hai bên đã thảo luận về khả năng ngừng tấn công vào các mục tiêu liên quan đến năng lượng.