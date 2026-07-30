Chiến đấu cơ F-16 của Ukraine rơi trong lúc chặn mục tiêu Nga

"Phi công hiện vẫn an toàn. Ông ấy đã được sơ tán thành công và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra cũng như thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán", Không quân Ukraine khẳng định trong một tuyên bố, theo trang tin The Kyiv Independent.

Hai máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào ngày 4.8.2024 Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine cho biết thêm phi công lái chiếc F-16 nói trên đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga thì gặp sự cố khẩn cấp, buộc ông phải bung ghế thoát hiểm.

Các chuyên gia và quan chức thực thi pháp luật đang làm việc tại hiện trường vụ F-16 rơi, trong khi giới chức báo cáo không có thương vong về người hay thiệt hại dưới mặt đất.

Nguyên nhân vụ F-16 rơi vẫn đang được điều tra khi các chuyên gia nỗ lực xác định điều gì đã dẫn đến việc mất chiếc máy bay này. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Trước đó vào tháng 1, Đài RT đưa tin một chỉ huy quân sự Nga tuyên bố khẩu đội phòng không S-300 của ông đã bắn hạ 1 chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất và được Ukraine sử dụng, theo Đài RT.

Ukraine đã bắt đầu nhận F-16 do Mỹ sản xuất từ một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Hà Lan và Đan Mạch, vào tháng 8.2024. Kể từ đó, Ukraine đã xác nhận mất 4 chiếc F-16 trong cuộc xung đột với Nga, theo RT vào ngày 11.1.

F-16 là loại máy bay được sử dụng trong cả các hoạt động tấn công lẫn phòng thủ. Loại chiến đấu cơ này được dùng để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong các đợt không kích nhắm vào Ukraine, đồng thời cũng có thể được triển khai để phóng tên lửa vào các vị trí của Nga dọc theo tiền tuyến, theo trang tin The Kyiv Independent.