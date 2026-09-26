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    Thế giới

    Các nước EU có động thái mới 'tốt cho Ukraine, xấu đối với Nga'

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý giải ngân 6,6 tỉ euro từ một quỹ dành để hoàn trả chi phí cho những nước đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo quan chức ngoại giao hàng đầu của EU.

    "Các quốc gia thành viên EU đã thống nhất các điều khoản để giải ngân 6,6 tỉ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu cho Ukraine. Đây là tin tốt cho Ukraine và tin xấu đối với Nga", nhà ngoại giao hàng đầu của EU là bà Kaja Kallas viết trên mạng xã hội.

    Các nước EU có động thái mới 'tốt cho Ukraine, xấu đối với Nga'- Ảnh 1.

    Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa pháo tự hành CAESAR nhắm vào binh sĩ Nga từ một vị trí ở tiền tuyến tại vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine vào ngày 24.9

    Ảnh: Reuters

    Bà Kallas cho biết thêm trong số tiền này, 4,7 tỉ euro sẽ được dùng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên về số vũ khí họ đã chuyển giao cho Ukraine. Một số quốc gia, chẳng hạn như Đức và Thụy Điển, đã bày tỏ ý định cam kết chuyển phần tiền được hoàn trả từ khoản 4,7 tỉ euro sang các gói hỗ trợ mới cho Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

    Cũng theo Kallas, khoảng 900 triệu euro sẽ được dành cho sứ mệnh huấn luyện lực lượng Ukraine do EU dẫn đầu, và 1 tỉ euro sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc mua sắm chung các trang thiết bị mới.

    Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với thông báo trên của bà Kallas.

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    Các nước thành viên EU đã chờ đợi khoản hoàn trả nói trên từ nhiều năm nay thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF), nhưng việc chi trả đã bị Hungary phủ quyết do nước này phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo AFP.

    Budapest đã thay đổi lập trường sau khi ông Peter Magyar thay ông Viktor Orban giữ chức thủ tướng Hungary vào tháng 4, và kể từ đó, chính phủ của các nước thành viên EU đã thảo luận về phương án sử dụng số tiền từ EPF.

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