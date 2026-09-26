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    Thế giới

    Ukraine đạt thỏa thuận về tên lửa cho hệ thống Patriot

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Trong cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Ukraine tại Mỹ hôm 24.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng Kyiv đã đạt được một thỏa thuận "rất quan trọng" về lô tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, theo Hãng tin RBC-Ukraine.

    Ông Zelensky không tiết lộ quốc gia nào sẽ cung cấp lô tên lửa này, cũng như số lượng và thời điểm nhận hàng.

    Ukraine đạt thỏa thuận về tên lửa cho hệ thống Patriot - Ảnh 1.

    Hệ thống tên lửa Patriot

    ẢNH: REUTERS

    Trong cuộc gặp song phương bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ ở TP.New York (Mỹ) hôm 22.9, Tổng thống Zelensky đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhu cầu cấp thiết của Ukraine liên quan nguồn cung tên lửa Patriot, nhưng không có quyết định cụ thể nào được công bố sau cuộc hội đàm, theo trang tin The Kyiv Independent. Đài DW mới đây dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Bateson cho hay Washington vẫn chưa có quyết định về việc cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa dùng cho hệ thống Patriot, và các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

    Trước đó, Tổng thống Zelensky cho hay Công ty Raytheon của Mỹ đã sẵn sàng triển khai việc sản xuất tên lửa dành cho hệ thống Patriot ngay tại Ukraine. Ngoài ra, một số tài liệu của quốc hội Mỹ đề ngày 15.9 cho thấy nước này đã sẵn sàng phê duyệt việc chuyển giao 10 tên lửa đánh chặn Patriot từ Đức sang Ukraine, nhưng chưa rõ chính xác khi nào Kyiv sẽ nhận được lô hàng trị giá 29,6 triệu USD này.

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    UKRAINE tên lửa hệ thống Patriot Tổng thống Mỹ Donald Trump Tổng thống Zelensky

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