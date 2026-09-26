Ukraine đạt thỏa thuận về tên lửa cho hệ thống Patriot

Ông Zelensky không tiết lộ quốc gia nào sẽ cung cấp lô tên lửa này, cũng như số lượng và thời điểm nhận hàng.

Hệ thống tên lửa Patriot ẢNH: REUTERS

Trong cuộc gặp song phương bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ ở TP.New York (Mỹ) hôm 22.9, Tổng thống Zelensky đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhu cầu cấp thiết của Ukraine liên quan nguồn cung tên lửa Patriot, nhưng không có quyết định cụ thể nào được công bố sau cuộc hội đàm, theo trang tin The Kyiv Independent. Đài DW mới đây dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Bateson cho hay Washington vẫn chưa có quyết định về việc cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa dùng cho hệ thống Patriot, và các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho hay Công ty Raytheon của Mỹ đã sẵn sàng triển khai việc sản xuất tên lửa dành cho hệ thống Patriot ngay tại Ukraine. Ngoài ra, một số tài liệu của quốc hội Mỹ đề ngày 15.9 cho thấy nước này đã sẵn sàng phê duyệt việc chuyển giao 10 tên lửa đánh chặn Patriot từ Đức sang Ukraine, nhưng chưa rõ chính xác khi nào Kyiv sẽ nhận được lô hàng trị giá 29,6 triệu USD này.