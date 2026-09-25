Tìm hướng xuống thang xung đột Nga - Ukraine

Cùng ngày, giới chức Ukraine cho hay Nga phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu tại Kyiv. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở phòng thủ, trung tâm hậu cần và viễn thông của Ukraine, cũng như tàu thuyền của quân đội đối phương. Trong lúc diễn ra đợt tấn công trên, Không quân Ba Lan tiến hành chiến dịch phòng ngừa, song cho biết không phận nước này chưa bị xâm phạm. Ngoài ra, bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ đang diễn ra tại New York (Mỹ), giới chức các nước sườn đông NATO cáo buộc Nga đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công mạng ở châu Âu, dù Moscow bác bỏ.

Phái đoàn Mỹ và Nga gặp nhau tại New York hôm 23.9 Ảnh: Reuters

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ hôm 23.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nước này sẽ đáp trả và khiến mùa đông sắp tới "trở nên vô cùng khắc nghiệt" đối với Nga, nếu hai bên không đạt thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng. Ukraine và các đồng minh đang chạy đua để đạt được các thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng và vận tải ở biển Đen trước mùa đông. Tại Hội nghị thượng đỉnh Nền tảng Crimea quốc tế diễn ra bên lề kỳ họp, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng đồng ý ngừng bắn ở biển Đen theo đề xuất được Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy, đồng thời cho biết Kyiv đang chờ phản hồi của Moscow.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio hôm 23.9. Sau đó, ông Rubio cho hay Ukraine và Nga đều tỏ ra quan tâm về một lệnh ngừng bắn hạn chế liên quan ngũ cốc và năng lượng. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đổi trong quan điểm của Nga đối với chiến dịch tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết nước này trong cuộc hội đàm trên đã "tái khẳng định cam kết vô điều kiện trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch".

Phát biểu trước 15 thành viên HĐBA bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ, ông Lavrov cho biết Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ngừng bắn nào có thể tạo lợi thế cho Kyiv. "Dù châu Âu nghĩ gì đi nữa, họ chỉ muốn có một thời gian tạm dừng và tận dụng nó để bơm vũ khí cho chính quyền Kyiv", theo ông Lavrov. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Anh, Pháp và Đan Mạch lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine, đồng thời cảnh báo về sự leo thang nguy hiểm.

Trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột, đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trên đường đến Mỹ gặp các đại diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn thạo tin, mục đích của chuyến thăm là duy trì đối thoại Nga - Mỹ và nỗ lực mang lại hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Washington đã mời Tổng thống Putin dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Florida vào tháng 12 tới và Điện Kremlin thông báo phía Nga đang xem xét, theo TASS.