Hàn Quốc điều tra vụ nổ bí ẩn gần khu phi quân sự liên Triều

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 27.9 cho biết nhóm điều tra gồm khoảng 40 người, bao gồm quân đội Hàn Quốc, thành viên Ủy ban đình chiến quân sự của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan liên quan, đã tiến vào khu vực gần hiện trường vụ nổ xảy ra hôm 21.9.

Các binh sĩ Hàn Quốc tập trung tại dãy Arrowhead bên trong khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng 11.2018 ẢNH: REUTERS

Nhóm điều tra đã sử dụng máy dò mìn và tiến hành rà phá bom mìn trên tuyến đường tiếp cận bên trong DMZ từ khoảng 9 giờ sáng đến khi trời tối. Tuy nhiên, lực lượng điều tra chưa thể tiếp cận chính xác điểm xảy ra vụ nổ do nguy cơ còn sót mìn chưa phát hiện, theo Reuters.

JCS cho hay chiến dịch tạm dừng vì điều kiện an toàn và tình trạng kiệt sức của lực lượng tham gia, đồng thời khẳng định các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được tiến hành.

"Quân đội Hàn Quốc và Liên Hiệp Quốc dự định tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ việc thông qua các cuộc kiểm tra hiện trường bổ sung và sẽ công bố kết quả một cách khách quan, minh bạch", theo Yonhap dẫn tuyên bố của JCS.

Vụ nổ xảy ra gần Đường phân giới quân sự (MDL) ở thành phố Paju (phía bắc Seoul), khi một nhóm binh sĩ Hàn Quốc đang trở về sau nhiệm vụ dọn đường tuần tra trong DMZ. Vụ việc khiến 3 người bị thương, gồm 2 binh sĩ. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định vụ việc do mìn gây ra.

Theo JCS, tuyến đường này đang được chuẩn bị để phục vụ một cuộc kiểm tra của UNC tại khu vực phía nam MDL, nơi bị nghi có mìn do phía Triều Tiên gài.

Một số nghị sĩ đối lập Hàn Quốc đã yêu cầu quân đội công khai đầy đủ kết quả điều tra, trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn thiết bị gây nổ có thể có nguồn gốc từ Triều Tiên. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc quả mìn.

Phía Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc trên.

Truyền thông Hàn Quốc trước đó đưa tin lực lượng Triều Tiên đã nối lại hoạt động xây dựng công sự gần ranh giới từ tháng 3, bao gồm rải mìn và dựng hàng rào.

Trong những ngày qua, quân đội Hàn Quốc cũng đối mặt sức ép giải thích vì sao cuộc điều tra hiện trường chưa được tiến hành sớm hơn. Ngày 26.9, JCS cho biết đã phối hợp với UNC kiểm tra sơ bộ tuyến tiếp cận để chuẩn bị cho cuộc điều tra chung.

Các vụ nổ do mìn và vật liệu nổ còn sót lại không phải hiếm tại khu vực DMZ, nơi được quân sự hóa dày đặc và vẫn còn nhiều thiết bị từ các giai đoạn xung đột trước đó.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra hồi tháng 8.2015, khi 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng do mìn phát nổ trong khu vực DMZ. Khi đó, Hàn Quốc cáo buộc binh sĩ Triều Tiên đã vượt MDL và chôn mìn ở phần DMZ do Hàn Quốc kiểm soát.

Phía Triều Tiên bác bỏ cáo buộc, cho rằng phía Hàn Quốc không đưa ra bằng chứng thuyết phục và yêu cầu công bố hình ảnh chứng minh sự liên quan của Triều Tiên. Tại thời điểm đó, phía Triều Tiên lập luận rằng các vụ nổ trong DMZ từng xảy ra vì nhiều nguyên nhân khác nhau, theo The Korea Times.

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